Thời tiết ngày 24/3: Trung Bộ mưa dông, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng cục bộ

Dự báo thời tiết ngày 24/3 Bắc Bộ sáng sương mù, Trung Bộ mưa dông nguy hiểm, Nam Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ tăng nhẹ trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/3, nhiệt độ trên cả nước có xu hướng tăng nhẹ, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng cục bộ.

Trung Bộ có mưa dông, cảnh báo thời tiết nguy hiểm, cực đoan.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, riêng miền Đông có nơi xảy ra nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ rải rác. Đến trưa chiều, mây giảm, trời hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Nguồn TTXVN


 Từ khóa: Mưa dông Nam bộ Sương mù Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nắng nóng cục bộ Thủ đô Hà Nội Mưa rào và dông cao Dự báo thời tiết sáng
