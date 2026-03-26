Thời tiết ngày 26/3: Bắc Bộ có sương mù buổi sáng, gia tăng nắng nóng từ cuối tháng 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại nhiều nơi.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa và chiều, trời hửng nắng. Riêng khu vực Tây Bắc, về đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo trong các ngày 28 - 29/3, vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 30/3 đến 2/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong khi đó, phía Đông Bắc Bộ, đặc biệt khu vực đồng bằng, từ ngày 30 - 31/3 cũng có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, sau giai đoạn nắng nóng cục bộ.

Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Ảnh: TTXVN

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày 29/3 được dự báo có nắng nóng cục bộ. Từ khoảng ngày 30/3 đến 2/4, nắng nóng có xu hướng mở rộng, ảnh hưởng trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Ở các khu vực còn lại, phổ biến ngày nắng, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Vào chiều tối và đêm, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk trong khoảng thời gian từ ngày 30/3 đến 2/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn