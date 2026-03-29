Thời tiết ngày 29/3: Nắng gia tăng, nhiều khu vực xuất hiện dông lốc vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nền nhiệt tăng cao hơn, ngày nắng, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng.
Thời tiết trong ngày nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và chiều. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ giữa sáng sớm và ban ngày vẫn khá rõ rệt, người dân cần chú ý giữ ấm vào sáng sớm, đồng thời bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ tăng nhanh vào buổi trưa.
Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.
Tại các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Đáng lưu ý, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nền nhiệt cao, độ ẩm giảm thấp, làm gia tăng cảm giác oi bức.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc, đồng thời có biện pháp bảo vệ tài sản, cây trồng và vật nuôi.
Các chuyên gia khuyến nghị, trước diễn biến thời tiết có sự đan xen giữa nắng nóng và mưa dông, người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết thay đổi nhanh.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C
Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.
Theo baotintuc.vn
Sáng 30/3, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 30mm, còn Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng...
baophutho.vn Một buổi sáng đầu Đông, những chiếc áo ấm được học sinh mang đến, xếp ngay ngắn trên bàn học để gửi tặng các bạn vùng khó. Những việc làm tưởng...
Nắng nóng cục bộ diễn ra ở Tây Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35 độ C trong khi Hà Nội có mưa nhỏ về sáng sớm và đêm.
baophutho.vn Trước diễn biến giá xăng dầu tăng nhanh trong thời gian gần đây, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 (Khu công nghiệp Thụy Vân) đã triển khai chính...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, mưa xuất hiện rải rác ở một số nơi....
Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Chính phủ về giải pháp cấp bách để hỗ trợ hoạt động khai thác hàng không trước diễn biến bất lợi từ giá nhiên...
Các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên (thành phố Hà Nội) sẽ bị cấm hoàn toàn nhằm phục vụ thi công Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ.