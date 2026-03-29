Thời tiết ngày 29/3: Nắng gia tăng, nhiều khu vực xuất hiện dông lốc vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nền nhiệt tăng cao hơn, ngày nắng, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng.

Thời tiết trong ngày nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và chiều. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ giữa sáng sớm và ban ngày vẫn khá rõ rệt, người dân cần chú ý giữ ấm vào sáng sớm, đồng thời bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ tăng nhanh vào buổi trưa.

Tại các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Đáng lưu ý, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nền nhiệt cao, độ ẩm giảm thấp, làm gia tăng cảm giác oi bức.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc, đồng thời có biện pháp bảo vệ tài sản, cây trồng và vật nuôi.

Các chuyên gia khuyến nghị, trước diễn biến thời tiết có sự đan xen giữa nắng nóng và mưa dông, người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết thay đổi nhanh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn