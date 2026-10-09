Thời tiết ngày 9/10: Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to

Dự báo, ngày 9/10, Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và dông, Từ Thanh Hóa đến Huế, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh: ĐT

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trên biển, ngày và đêm 9/10, bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Gió hướng đông bắc. Sóng biển cao 2-4m, hướng sóng đông bắc. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Gió hướng đông bắc. Sóng biển cao 2,0-3,0m, hướng sóng đông bắc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 28-30 độ C, phía nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Theo nhandan.vn