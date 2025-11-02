Quốc tế
Thủ lĩnh Hamas gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Tại cuộc gặp, phía Hamas trao cho phía Thổ Nhĩ Kỳ tài liệu liệt kê các cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời tái khẳng định cam kết thực thi thỏa thuận và tiếp tục bàn giao thi thể con tin.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (phải) và thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya tại cuộc gặp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 1/11/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 1/11, thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya đã dẫn đầu phái đoàn gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Istanbul nhằm thảo luận biện pháp duy trì thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Tại cuộc gặp, Hamas trao cho phía Thổ Nhĩ Kỳ tài liệu liệt kê các cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn kể từ khi có hiệu lực vào tháng 10, đồng thời tái khẳng định cam kết thực thi thỏa thuận và tiếp tục bàn giao thi thể con tin.

Phía Israel trước đó cáo buộc Hamas tấn công binh sĩ tại Rafah và trì hoãn bàn giao thi thể con tin, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh không kích đáp trả khiến hơn 100 người Palestine thiệt mạng.

Cũng trong ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này và Mỹ đang tăng cường phối hợp chiến lược, trong đó có vấn đề giải giáp Hamas.

Phát biểu sau cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Dan Caine, tại thành phố Tel Aviv, Bộ trưởng Katz thông báo hai bên đã thảo luận về sự hợp tác chiến lược và tác chiến chặt chẽ giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Mỹ.

Hai bên cũng bàn về những thách thức ở cả các mặt trận gần và xa, đặc biệt là Dải Gaza, cũng như cam kết trong việc giải cứu toàn bộ con tin, phi quân sự hóa Gaza và giải giáp Hamas.

Liên quan tình hình Gaza, ông Majed al-Ansari, cố vấn Thủ tướng kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, cảnh báo khu vực này có nguy cơ rơi vào trạng thái “không chiến tranh, cũng chẳng hòa bình” nếu Israel tiếp tục duy trì lực lượng bên trong, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc triển khai một chính quyền và lực lượng quốc tế để ổn định và tái thiết vùng lãnh thổ này.

