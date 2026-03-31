Tích cực chuẩn bị triển lãm “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ”

Với sự chuẩn bị công phu và tâm huyết, Bảo tàng Hùng Vương đang nỗ lực tái hiện không gian di sản rực rỡ, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc phục vụ đồng bào và du khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026.

Thời gian qua, công tác trưng bày tại Bảo tàng Hùng Vương được cán bộ, nhân viên triển khai tích cực.

Nằm tại trung tâm phường Việt Trì, Bảo tàng Hùng Vương từ lâu đã khẳng định vị thế là một “địa chỉ đỏ” văn hóa, nơi kết nối mạch nguồn lịch sử từ quá khứ đến hiện tại. Với kiến trúc độc đáo mô phỏng mái nhà sàn truyền thống Bắc Bộ hòa quyện cùng hoa văn trống đồng Đông Sơn trên diện tích sàn 9.000m2, Bảo tàng không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là kho tàng lưu giữ những giá trị thiêng liêng của vùng Đất Tổ.

Bước sang năm 2026, Bảo tàng Hùng Vương đã có một khởi đầu đầy sôi động với những kết quả ấn tượng trong quý I. Đơn vị đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động trải nghiệm “Về đất Mường đón Tết xưa” tại cơ sở Hòa Bình và các hoạt động văn hóa vùng Đất Tổ tại cơ sở Việt Trì, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, đặc biệt là các em học sinh.

Công tác chuyên môn được triển khai đồng bộ từ việc lập hồ sơ cho hàng trăm hiện vật giấy, gốm đến việc tiếp nhận hơn 12.000 hiện vật khai quật từ di tích Mái đá làng Vành và Hang xóm Trại. Đặc biệt, không gian Văn miếu Vĩnh Phúc dưới sự quản lý nghiệp vụ của Bảo tàng đã đón gần 6.000 lượt khách dâng hương, trở thành điểm đến giáo dục truyền thống khoa bảng ý nghĩa trong dịp đầu Xuân.

Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Bảo tàng Hùng Vương được giao trọng trách tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hoá thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ” và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, chương trình giáo dục di sản về thời kỳ Hùng Vương. Đây là nhiệm vụ chính trị, văn hóa trọng tâm nhằm tôn vinh giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ - hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và các lễ hội truyền thống tiêu biểu liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Nhân viên Bảo tàng Hùng Vương kiểm tra các hiện vật chuẩn bị cho công tác trưng bày vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới.

Theo kế hoạch, không gian trưng bày tại tầng 1 sẽ được thi công từ ngày mùng 7-12/4/2026 để kịp khai mạc vào sáng ngày 13/4/2026 (tức ngày 26/2 âm lịch). Nội dung trưng bày được chia thành hai mảng chính. Mảng một tập trung vào “Văn hóa thời đại Hùng Vương” với các tiểu đề về vùng đất Phú Thọ - quê hương người Việt cổ và các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mảng hai là “Tinh hoa cổ vật vùng Đất Tổ” giới thiệu quá trình nghiên cứu văn hóa Phùng Nguyên và đặc biệt là sự góp mặt của các bộ sưu tập cổ vật quý hiếm từ các nhà sưu tầm tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Để tạo nên một triển lãm sống động, Bảo tàng dự kiến trưng bày hơn 1.000 hiện vật gốc cùng 60 hình ảnh tư liệu minh họa. Không dừng lại ở việc xem và nghe, các em học sinh và du khách sẽ được tham gia vào các hoạt động tương tác thực tế như trải nghiệm làm mũ Vua Hùng bằng giấy, xem phim 3D về thời đại Hùng Vương và trực tiếp tham gia trình diễn Hát Xoan. Đây là bước đi đột phá nhằm đưa lịch sử địa phương đến gần hơn với thế hệ trẻ một cách tự nhiên và đầy cảm hứng.

Đánh giá về công tác chuẩn bị, đồng chí Tô Anh Tú - Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương cho biết: Đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để đảm bảo tiến độ và chất lượng chuyên môn cao nhất. Từ việc xây dựng đề cương, maket đến công tác vận chuyển, bảo quản hiện vật đều được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình.

Hoạt động trưng bày triển lãm lần này không chỉ là việc giới thiệu hiện vật, mà còn mang sứ mệnh giáo dục sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” nhằm tỏ lòng tôn kính, tri ân sâu sắc công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước. Bằng cách lựa chọn những hình ảnh, hiện vật điển hình nhất từ kho bảo quản, Bảo tàng Hùng Vương mong muốn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố sức mạnh đại đoàn kết và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ các hiện vật, di sản của vùng Đất Tổ.

Đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa đến đông đảo Nhân dân và khách tham quan trong và ngoài nước. Qua đó, tạo môi trường học tập, trải nghiệm sinh động, trực quan cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử địa phương.

Với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học và thẩm mỹ, triển lãm “Văn hoá thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ” hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách thập phương khi trở về với cội nguồn dân tộc trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.

Hương Lan