Tiên Lữ tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), những năm gần đây, xã Tiên Lữ quan tâm chỉ đạo dồn điền đổi thửa, hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế.

Xã Tiên Lữ có tổng diện tích tự nhiên hơn 3.184,6ha, trong đó có 1.100ha đất trồng lúa, hơn 600ha đất trồng màu và hơn 40ha đất trồng cây lâu năm. Nhận thấy sản xuất nông nghiệp tại địa phương chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, hiệu quả kinh tế còn thấp, xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đề án thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất tập trung hàng hóa, nâng cao giá trị theo từng giai đoạn.

Để nghị quyết và các kế hoạch, đề án đi vào đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế, xã Tiên Lữ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực dồn điền đổi thửa, chú trọng áp dụng KHKT, công nghệ vào sản xuất. Nhờ đó, trên địa bàn xã đã và đang hình thành hàng chục mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng lúa thảo dược quy mô 30ha ở thôn Hoàng Chung; các mô hình trồng khoai tây, nấm rơm, măng tây tại thôn Đại Lữ. Xã cũng đã được cấp 3 mã vùng trồng cho chuối tiêu hồng với diện tích 4ha và 3ha lúa thảo dược tại các thôn Hoàng Chung, Cộng Hòa.

Cánh đồng trồng gạo lứt của HTX Nông nghiệp tuần hoàn tại thôn Hoàng Chung cho giá trị tăng gấp gần 2 lần so với lúa thuần.

Bên cạnh đó, xã phối hợp với Công ty Quế Lâm thực hiện thí điểm mô hình cây lúa DT39 Quế Lâm tại khu đồng chiêm thôn Hoàng Chung với quy mô 15ha. Đặc biệt, sản phẩm lúa thảo dược đạt tiêu chuẩn OCOP, được thị trường ưa chuộng. Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng toàn xã 3.439,9ha, đạt 101,4% kế hoạch, tăng 29,3ha so với cùng kỳ, trong đó cây lúa 1.871,3ha, tăng 11,1ha so với cùng kỳ; ngô 550,7ha, tăng 32,9ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 13.841 tấn, tăng 171,8 tấn so với cùng kỳ. Năng suất lúa vụ đông xuân đạt 61 tạ/ha, vụ mùa đạt 59,4 tạ/ha; năng suất ngô đạt 46,1 tạ/ha, đạt 101,9% kế hoạch; một số loại cây trồng chính khác cho năng suất cao hơn so với cùng kỳ.

Mô hình trồng măng tây của chị Nguyễn Thị Loan cho thu nhập từ 90 - 100 triệu đồng/năm.

Song song với trồng trọt, xã đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng đa dạng, gồm chăn nuôi lợn, gà, dê, bò, rắn, ốc nhồi... với hình thức bán công nghiệp khép kín, từng bước gắn với an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng đàn trâu, bò toàn xã hiện có gần 3.000 con; đàn lợn hơn 10.000 con; đàn gia cầm hơn 153.000 con; rắn hơn 6.000 con.

Phát huy thế mạnh về kinh tế đồi rừng, Đảng ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, vận động Nhân dân phát huy tiềm năng đất đai, lao động, phát triển kinh tế đồi rừng. Toàn xã trồng mới 163ha rừng tập trung và hơn 131 nghìn cây phân tán. Cùng với đó, người dân tập trung phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi, gắn với chăn nuôi, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng KHKT vào trồng trọt và chăn nuôi, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của xã đạt 11,5%. Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 36% cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ Trương Văn Quang cho biết: Phát huy thế mạnh đất đai, điều kiện tự nhiên gần sông Phó Đáy, xã tập trung chỉ đạo hoàn thành dồn thửa, đổi ruộng, phát triển cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất tập trung hàng hóa, tạo điều kiện để ứng dụng KHKT, công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ổn định diện tích, phát triển mạnh trồng trọt và chăn nuôi gắn với an toàn dịch bệnh; tăng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp đem lại năng suất, giá trị kinh tế cao.

Ứng dụng máy bay không người lái bón phân và gieo cấy lúa ở thôn Hoàng Chung.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp ở Tiên Lữ còn đang ở giai đoạn mới bắt đầu hình thành nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao so với sản xuất nông nghiệp truyền thống. Thông qua các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao đã tác động tích cực vào tư duy sản xuất nông nghiệp của người dân. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang hình thành tại địa phương là chi phí vốn lớn. Vì vậy, người dân rất cần sự giúp đỡ của cơ quan chức năng trong việc dồn thửa, đổi ruộng, hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật để nhân rộng các mô hình nông nghiệp an toàn, hiệu quả trên phạm vi toàn xã.

Xuân Hùng