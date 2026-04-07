Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tiếp nhận 636 đơn vị máu trong Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4

Ngày 7/4, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu cứu người - Hãy hiến thường xuyên”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nụ cười của các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình.

Chương trình đã thu hút 800 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đến từ các phường, xã: Hòa Bình, Tân Hòa, Kỳ Sơn, Thống Nhất, Thịnh Minh, Yên Sơn tham gia. Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Tại ngày hội, các tình nguyện viên được khám, tư vấn sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm máu theo quy định trước khi hiến. Công tác tổ chức được triển khai bài bản, bảo đảm an toàn, đúng quy trình. Sau khi hiến máu, người tham gia được chăm sóc sức khỏe, tặng quà và cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

Các đại biểu thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 636 đơn vị máu, đảm bảo chất lượng, phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Kết quả này vượt chỉ tiêu đề ra, thể hiện tinh thần hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân đối với phong trào hiến máu nhân đạo.

Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 hằng năm đã trở thành dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy hành động của toàn xã hội đối với phong trào hiến máu tình nguyện. Thông qua hoạt động, nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân được bổ sung kịp thời.

Đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia hiến máu.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Hãy hiến thường xuyên”, chương trình đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện, khẳng định vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần bảo đảm nguồn máu ổn định, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Hồng Duyên


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hiến máu tình nguyện Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ Toàn dân Hiến máu cứu người Đơn vị máu Trung tâm hội nghị Đại hội đại biểu Hòa bình Chương trình Thịnh Minh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long