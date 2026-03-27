Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

(Phát biểu nhậm chức của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính thưa đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Trước hết, cho phép tôi thay mặt Thường trực HĐND tỉnh khóa XX trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm bầu chúng tôi đảm nhiệm các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, mỗi lá phiếu tín nhiệm không chỉ thể hiện sự ghi nhận mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri, Nhân dân đối với tập thể HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân!

Nhìn lại chặng đường đã qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2021-2026, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; trực tiếp là sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Qua đó, từng bước khẳng định rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trước yêu cầu của tình hình mới, tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất với quy mô, lợi thế và tiềm năng lớn hơn về không gian địa lý, hành chính, kinh tế - xã hội, dân cư và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần cùng cả nước triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi HĐND tỉnh khóa XX phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trong đó, trọng tâm là quyết định kịp thời, đúng đắn các chủ trương, giải pháp phù hợp, linh hoạt, có tính khả thi cao; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, xứng đáng với vị thế Đất Tổ Hùng Vương và niềm tin, kỳ vọng của đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân!

Trên cương vị được giao, với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Đồng thời, nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; kế thừa và phát huy những thành tựu, bài học quý báu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe và chịu sự giám sát của Nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phát huy tốt chức năng giám sát, bảo đảm HĐND tỉnh ngày càng xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cá nhân tôi cùng tập thể Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và những ý kiến đóng góp quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo tỉnh tiền nhiệm; của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự chia sẻ, ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí; đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để chúng tôi cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XX hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Cuối cùng, thay mặt Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh