Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba tại xã Bao La

Ngày 15/6, tại xã Bao La, Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bao La tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 15.

Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Đinh Đức Lân - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lạc; Hà Văn Di - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu; Trần Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nật Sơn cùng cử tri của 10 xã: Tân Lạc, Mường Bi, Mường Hoa, Toàn Thắng, Vân Sơn, Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Pà Cò và Tân Mai.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất và thứ Hai (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XX; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, phát triển du lịch và các vấn đề dân sinh.

Cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị.

Cử tri đề nghị, tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực nâng cấp, cải tạo các tuyến giao thông xuống cấp như Tỉnh lộ 439 đoạn từ xóm Nghệ (xã Mai Hạ) đến xã Pà Cò; tuyến từ Quốc lộ 6 lên xã Vân Sơn; các tuyến đường kết nối liên vùng. Đồng thời, kiến nghị bổ sung dự án cầu Ngòi Hoa dài khoảng 730m nối đường tỉnh 435 với xóm Rút, xã Tân Mai và tuyến đường khoảng 10km quanh hồ Hòa Bình vào Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026-2030; nâng cấp tuyến đường từ xã Cao Phong đi Mường Hoa đến điểm kết nối với tuyến Ngòi Hoa - Quốc lộ 6.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị nghiên cứu cơ chế phân cấp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi nhỏ cho UBND cấp xã nhằm chủ động duy tu, bảo dưỡng phục vụ tưới tiêu.

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cử tri phản ánh khu tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt dùng chung tại xóm Nám (xã Bao La) đã quá tải, xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường; đề nghị tỉnh nghiên cứu quy hoạch, xây dựng khu xử lý rác thải riêng hoặc theo cụm xã với công nghệ phù hợp.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến hạ tầng điện và nước sinh hoạt. Cử tri xã Mường Hoa phản ánh, hệ thống điện tại các xóm Mu, Giác, Mường Kè và khu vực trường học xóm Thăm yếu, không ổn định; nhiều cột điện vẫn là cột tre, cột gỗ, do người dân tự dựng, dây dẫn xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Cử tri đề nghị ngành điện sớm tiếp nhận, đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống lưới điện.

Cử tri các xã Pà Cò, Tân Mai cho biết, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã hư hỏng, nguồn nước cạn kiệt vào mùa khô; đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa hệ thống cấp nước, bể chứa, đường ống dẫn nước và hỗ trợ bồn chứa nước cho các hộ dân vùng đặc biệt khó khăn.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, xây dựng thêm phòng học chức năng, nhà bán trú cho học sinh tiểu học và THCS tại các địa bàn khó khăn. Một số ý kiến phản ánh các trạm y tế sau sáp nhập nằm xa trung tâm, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đề nghị bổ sung trang thiết bị và nâng cấp đạt chuẩn quốc gia.

Cử tri cũng kiến nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, mở rộng nhà văn hóa xóm sau sáp nhập do quy mô dân số tăng; trang bị máy tính, máy in và hệ thống loa truyền thanh thông minh phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở. Đồng thời, đề nghị nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; có cơ chế hỗ trợ đối với chi hội trưởng các đoàn thể ở địa bàn đặc biệt khó khăn; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập và cán bộ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

Liên quan đến quản lý đất đai, cử tri đề nghị ngành chức năng tổ chức đo đạc địa chính đồng bộ, thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập, đồng thời xem xét miễn, giảm các khoản lệ phí để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thay mặt Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh tiếp thu, làm rõ các nhóm vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, phân loại và tập trung giải quyết, nhất là các vấn đề liên quan đến quản lý công trình thủy lợi nhỏ, nâng cấp nhà văn hóa xóm sau sáp nhập và trang bị các điều kiện phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở.

Về hạ tầng giao thông, đồng chí ghi nhận sự cần thiết của việc đầu tư các tuyến giao thông liên vùng phục vụ phát triển du lịch và xử lý ô nhiễm môi trường. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, cân đối nguồn vốn để từng bước nâng cấp các tuyến giao thông, xem xét bổ sung cầu Ngòi Hoa vào danh mục hạ tầng chiến lược; đồng thời nghiên cứu phương án chuyển đổi công nghệ hoặc quy hoạch lại khu xử lý rác thải liên xã tại xã Bao La.

Quang cảnh hội nghị.

Về cơ chế chính sách, biên chế và quản lý đất đai, đồng chí nhấn mạnh các vướng mắc liên quan đến chồng lấn đất rừng đặc dụng, chế độ đối với cán bộ dôi dư, cán bộ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn và hướng dẫn quyết toán chi thường xuyên cấp xã là những vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ. Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để chuyển các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Bùi Đức Hinh khẳng định, toàn bộ ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri sẽ được Tổ đại biểu số 15 tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền lợi của người dân và tạo sự đồng thuận xã hội.

Hồng Duyên