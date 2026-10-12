Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 2

Sáng 12/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, trao danh hiệu cao quý và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng LLVT Quân khu 2.

Đại tướng Lương Cường - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dự buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nguyên Chính ủy Quân khu 2); Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 2; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu và một số tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân. Về phía đoàn đại biểu quốc tế có đại diện Đảng, chính quyền và QĐND Lào.

Về phía Quân khu 2 có Trung tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Trung tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu.

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu. Trưởng thành từ Chiến khu 10, thành lập ngày 19/10/1946, trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 đã vượt qua muôn vàn gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc, đúc kết nên truyền thống vẻ vang: “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”.

Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Những đóng góp, hy sinh to lớn của LLVT Quân khu đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất. Toàn Quân khu có 330 tập thể, 139 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 5.317 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng LLVT Quân khu 2.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của LLVT Quân khu 2 trong 80 năm qua.

Nhấn mạnh Quân khu 2 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, làm tốt công tác tham mưu chiến lược, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; xây dựng LLVT Quân khu theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế địa hình núi cao, biên giới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng đơn vị số.

Đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố “thế trận lòng dân”; sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ quét, sạt lở đất với mục tiêu “bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân lên trên hết”; đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Thay mặt LLVT Quân khu 2, Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các địa phương; đồng thời khẳng định cán bộ, chiến sĩ Quân khu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên Quân khu.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu trồng cây tại Nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên Quân khu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian trưng bày kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu.

Đinh Vũ