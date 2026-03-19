Tổng thống lâm thời Venezuela tiến hành cải tổ nội các

Tổng thống lâm thời Venezuela tiến hành một loạt thay đổi quan trọng trong nội các, bao gồm việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López sau hơn một thập kỷ nắm giữ cương vị này.

Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc họp báo ở Caracas. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 18/3, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã tiến hành một loạt thay đổi quan trọng trong nội các, bao gồm việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López sau hơn một thập kỷ nắm giữ cương vị này, đồng thời bổ nhiệm các nhân sự mới ở các lĩnh vực năng lượng và nhà ở.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, bà Rodríguez đã thay thế ông Padrino López bằng tướng Gustavo González López, người hiện giữ chức Tư lệnh Lực lượng Cận vệ Tổng thống và từng đứng đầu Cơ quan Tình báo Bolivar (Sebin).

Trên tài khoản mạng xã hội Telegram, bà Rodríguez đánh giá cao “sự tận tụy và lòng trung thành” của ông Padrino López trong thời gian dài phục vụ đất nước, đồng thời cho biết ông sẽ đảm nhận các nhiệm vụ mới, song không nêu chi tiết.

Về phần mình, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Padrino López khẳng định việc lãnh đạo quân đội từ năm 2014 là “vinh dự lớn nhất trong cuộc đời”.

Cùng với thay đổi nhân sự trong lĩnh vực quốc phòng, chính phủ Venezuela cũng công bố bổ nhiệm kỹ sư Rolando Alcalá làm Bộ trưởng Điện lực, thay thế tướng Jorge Márquez.

Ông Márquez được điều chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Nhà ở, với nhiệm vụ thúc đẩy các chính sách bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho người dân.

Chính phủ Venezuela cho biết tân Bộ trưởng Alcalá sẽ tập trung củng cố hệ thống lưới điện quốc gia, lĩnh vực vốn gặp nhiều khó khăn trong nhiều năm qua, với các sự cố mất điện diện rộng, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năm 2019.

Các thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Caracas thúc đẩy cải cách kinh tế và mở cửa một số lĩnh vực như dầu khí và khai khoáng cho đầu tư nước ngoài.

Chính phủ Venezuela cũng tăng cường tiếp xúc với chính phủ Mỹ của Tổng thống Donald Trump, được xem là một bước đi nhằm tái định hình quan hệ song phương sau giai đoạn căng thẳng kéo dài.

Thay đổi nội các diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị Venezuela biến động mạnh sau vụ tấn công quân sự của Mỹ tại Caracas hồi đầu năm, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Theo Vietnam+