Tổng thống Trump: Xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giao tranh ở Ukraine phải chấm dứt càng sớm càng tốt vì đây là cuộc xung đột thảm khốc.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với GB News, một kênh tin tức của Anh, vào ngày 15/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã giải quyết “8 cuộc chiến” và ông “vẫn còn một cuộc chiến nữa”, ngụ ý cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Tôi từng nghĩ rằng việc đó (giải quyết xung đột Ukraine) sẽ dễ dàng hơn vì tôi đã giải quyết một số cuộc chiến, trong đó có một cuộc xung đột kéo dài tới 32 năm. Và tôi đã giải quyết xong, chỉ trong vòng 2 ngày. Tôi rất tự hào về điều đó... Cuộc chiến mà tôi vẫn chưa giải quyết được là Nga và Ukraine. Lẽ ra cuộc chiến đó không nên bắt đầu. Đó là một cuộc chiến thảm khốc”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhận định chưa từng có cuộc chiến nào có quy mô lớn như xung đột Nga - Ukraine kể từ Thế chiến hai. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, trong tháng qua, “25.000 binh sĩ đã thiệt mạng ở cả hai bên, con số này gần như ngang nhau".

Tổng thống Trump tin rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc.

"Tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra. Chúng ta đang gây áp lực rất lớn lên họ, với Ấn Độ và dầu khí. Ấn Độ đang rút lui và các nước khác cũng đang rút lui bởi vì nếu Nga còn bán dầu, họ sẽ có tiền để làm mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được”, ông Trump nhấn mạnh.

Trong nhiều tháng qua, ông Trump liên tục kêu gọi Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga để gây sức ép với Moscow. Ông Trump cũng thông báo áp thuế với Ấn Độ.

Trong cuộc phỏng vấn với GB News, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng mình có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Trump, đây là một trong những lý do khiến ông từng nghĩ rằng việc giải quyết xung đột Ukraine sẽ là một "nhiệm vụ dễ dàng”.

"Ngay cả Ấn Độ và Pakistan - những quốc gia hạt nhân - cũng từng bên bờ vực một cuộc chiến tranh lớn. Tôi đã nói với họ: nếu các ông đánh nhau, sẽ không có thỏa thuận thương mại nào cả. Và trong vòng 48 giờ, chúng tôi đã giải quyết được xung đột", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Trump gần đây tuyên bố “rất nhiều tiến triển” đã đạt được liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Ông cũng nói rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến này vì Nga muốn “làm ăn” với Mỹ.

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng vào ngày 7/11, Tổng thống Trump cũng khẳng định “sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong tương lai không xa".

Chủ nhân Nhà Trắng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm kết thúc. Tổng thống Trump cho rằng ông đã “kế thừa” cuộc xung đột Ukraine từ người tiền nhiệm Joe Biden, nhưng ông dự định sẽ chấm dứt cuộc chiến này.

Ông Trump thừa nhận Ukraine “đã trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều”, ngụ ý đến việc Ukraine mất đi các vùng lãnh thổ sau hơn 3 năm xung đột với Nga.

Trước đó, ông Trump từng nói rằng kịch bản chấm dứt xung đột sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ.

Sau những cuộc trao đổi liên tiếp với các Tổng thống Nga và Ukraine gần đây, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến ở Ukraine nên kết thúc ngay lập tức, ở giới tuyến hiện tại, và cả hai bên đều được phép tuyên bố chiến thắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Trump hiểu rằng đàm phán về lãnh thổ Ukraine sẽ là phần “khó khăn nhất” trong việc giải quyết xung đột.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine sau hơn 3 năm mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.

Việc hòa đàm Nga - Ukraine không có nhiều tiến triển khiến Tổng thống Trump, người đóng vai trò trung gian, không hài lòng. Chính quyền của ông Trump đã tuyên bố lệnh trừng phạt với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, trong khi từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Nguồn dantri.com.vn