Tổng thống Ukraine tuyên bố “đã đến lúc chấm dứt chiến tranh” với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán với Nga nhằm giải quyết xung đột, bao gồm cả các cuộc gặp dưới hình thức có bên thứ ba trung gian.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo đài RT (Nga), trong một thông điệp đăng trên Telegram ngày 7/8, Tổng thống Zelensky cho hay ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự, hướng tới một nền hòa bình xứng đáng và thiết lập các điều kiện an ninh cho châu Âu trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng thống Ukraine cũng đề cập đến một cuộc trao đổi diễn ra trước đó một ngày, tập trung vào các hình thức tiềm năng cho các cuộc gặp thượng đỉnh vì hòa bình trong tương lai gần, bao gồm hai khuôn khổ song phương và một khuôn khổ ba bên.

“Ukraine không ngại đối thoại và kỳ vọng phía Nga cũng có cách tiếp cận can đảm tương tự. Đã đến lúc kết thúc chiến sự”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông được đưa ra sau chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người đã có cuộc hội đàm kéo dài ba giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine.

Các quan chức Nga mô tả cuộc đối thoại “mang tính xây dựng”, trong khi Nhà Trắng cho biết kết quả đạt được “vượt cả kỳ vọng”.

Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cũng tiết lộ rằng Tổng thống Putin có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trong tuần tới, song không cung cấp thông tin về địa điểm. Ông cho biết dù ông Witkoff có đề cập tới khả năng tổ chức đàm phán ba bên, vấn đề này chưa được bàn luận cụ thể.

Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với ông Putin. Moskva không loại trừ khả năng này, nhưng khẳng định cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở cấp chuyên gia trước đó.

Nga cũng bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp trong vai trò đàm phán của ông Zelensky, do nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc vào năm 2024 nhưng không tổ chức bầu cử mới với lý do thiết quân luật. Moskva từ đó gọi ông Zelensky là “bất hợp pháp” và cho rằng thẩm quyền hợp pháp ở Ukraine hiện thuộc về Quốc hội nước này.

Nguồn baotintuc.vn