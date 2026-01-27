Tour Tết bán sớm, nhiều tuyến đã “khóa sổ” trước cao điểm

Theo một số công ty du lịch, lữ hành, không hiếm khách hàng hoàn tất việc đặt tour 2 - 3 tháng trước Tết nhằm đảm bảo chỗ đẹp, chất lượng dịch vụ và mức giá ổn định trong giai đoạn cao điểm.

Du khách khám phá đỉnh Fansipan trong dịp Tết Nguyên đán.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều đường tour Tết của BenThanh Tourist đã kín chỗ hoặc chỉ còn số lượng rất hạn chế.

Toàn bộ các tour đến New Zealand, Úc và châu Âu đã bán hết. Phần lớn các tour Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong chỉ còn từ 4 - 8 chỗ.

Nhóm tour Đông Nam Á như Malaysia, Singapore cũng chỉ còn từ 1 - 4 chỗ mỗi tuyến. Những tour còn mở bán, tỉ lệ lấp đầy đã đạt từ 80 - 90% tùy tuyến.

Tour biển đảo Nha Trang Tết dương lịch tăng nhẹ, khách chuộng du lịch nội thành.

Đối với thị trường trong nước, các tour sử dụng dịch vụ hàng không đến Hà Nội và Đà Nẵng đã “khóa sổ”. Theo bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin Công ty BenThanh, hiện doanh nghiệp chỉ còn mở bán một số tour đường bộ đến Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang và các tuyến Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn triển khai các tour đón Tết sớm với những hành trình đặc sắc như tham quan làng hoa Sa Đéc, vườn quýt hồng Lai Vung, mang đến cho du khách cơ hội cảm nhận trọn vẹn không khí mùa Xuân và nét đặc trưng văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Tương tự, Vietravel cũng cho biết xu hướng đặt tour sớm vào dịp Tết tăng khá rõ trong kỳ nghỉ năm nay. Hầu hết các tour có ngày khởi hành mùng 1 và mùng 2 Tết, khách đi theo nhóm gia đình, bạn bè hoặc trong gia đình có nhiều thế hệ đã kín chỗ.

“Chúng tôi luôn khuyến nghị du khách có kế hoạch du lịch Tết đặt tour sớm tránh tình trạng khan hiếm chỗ vào giai đoạn cận Tết”, đại diện Vietravel nói.

Theo ghi nhận, đến nay, nhiều đơn vị lữ hành vẫn giữ đà tăng trưởng ổn định, ước tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái cho dù kinh tế còn nhiều thách thức.

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị của Công ty lữ hành Vietluxtour - cho biết so với các năm trước, xu hướng đặt tour Tết đang phân hóa rõ rệt, trong đó dòng tour trung và cao cấp được chốt sổ sớm và nhanh.

Ông Branavan Aruljothi - Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam - đánh giá mùa Tết 2026 phản ánh sự đa dạng rõ rệt trong hành vi du lịch của du khách, từ xu hướng đi du lịch sớm để tránh mùa cao điểm đến các hành trình quốc tế ngắn ngày.

Dữ liệu cho thấy trong giai đoạn trước Tết, du khách Việt chủ yếu tìm kiếm các điểm nghỉ dưỡng quen thuộc trong nước, và các điểm đến quốc tế ở châu Á có khoảng cách gần và tiện lợi trong di chuyển.

"Với kỳ nghỉ kéo dài, du khách Việt có xu hướng mở rộng hành trình của mình đến các điểm đến xa hơn. Đây vẫn là cơ hội “vàng” để du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng trong năm 2026", ông Branavan Aruljothi nhận định.

Theo tuoitre.vn