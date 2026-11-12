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Ngày 12/11, Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Đảng bộ Quân sự tỉnh) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 2 đảng viên.
Đại tá Nguyễn Đức Cương - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của cấp trên, Đại tá Nguyễn Đức Cương đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Thượng tá Vương Anh Tuấn - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh và Thiếu tá Nguyễn Viết Thân - Tiểu đội trưởng bảo quản, Đại đội Kho kỹ thuật.
Đại tá Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Đức Cương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 2 đảng viên phòng Hậu cần - Kỹ Thuật.
Phát biểu chúc mừng, Đại tá Nguyễn Đức Cương ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của 2 đồng chí trong quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh.
Đồng chí nhấn mạnh, trải qua 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên luôn kiên định bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Những cống hiến của các đồng chí đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”.
Đại diện các chi bộ thuộc Đảng bộ phòng Hậu cần - Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên.
Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, Thượng tá Vương Anh Tuấn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng.
Đồng chí khẳng định, các đảng viên sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.
Đức Anh - Văn Khải
(Bộ CHQS tỉnh)
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