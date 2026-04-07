Trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Quốc hội cho các Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 7/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo Nghị quyết số 03/2026/QH16, các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; bà Nguyễn Thị Hồng.

Theo các Nghị quyết của Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI gồm: ông Lâm Văn Mẫn; ông Phan Chí Hiếu; ông Phan Văn Mãi; ông Lê Tấn Tới; ông Nguyễn Đắc Vinh; bà Nguyễn Thanh Hải; ông Nguyễn Hữu Đông; bà Lê Thị Nga; ông Lê Quang Mạnh; ông Hoàng Duy Chinh; ông Vũ Hải Hà.

Danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà: ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Trao các Nghị quyết của Quốc hội và chúc mừng các đồng chí vừa Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm, lựa chọn và giao trọng trách mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ trên tinh thần thêm người, thêm sức mạnh - nhân tố mới, khí thế mới, tư duy mới, cách làm mới-chất lượng, hiệu quả mới, Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát trúng, đúng và quyết định những vấn đề quan trọng. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn tới, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Đây là định hướng chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng quyết sách nhanh, trúng, đúng; Chính phủ trình, Quốc hội sẽ tìm mọi giải pháp trên tinh thần xây dựng để có những quyết sách trúng và đúng,” Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Nhân buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội.

“Chỉ có đoàn kết mới đạt được thắng lợi,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Yêu cầu chấp hành kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh của Đảng, Nhà nước và các quy định của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội phải được nâng lên hàng đầu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Trong quan hệ phối hợp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Cùng với đó, nâng cao hơn nữa vấn đề Quốc hội số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị quan tâm tới công tác xây dựng chính trị, tư tưởng trong cơ quan, tổ chức, quan tâm đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát. Từng chi bộ, đảng bộ phải mạnh; từng đảng viên phải thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, đối với nhân dân.

Nhấn mạnh tinh thần “quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm nhưng phải quyết hành động để có sản phẩm,” Chủ tịch Quốc hội chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Quốc hội cho các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thay mặt cho các đồng chí được giao nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành và kiên định mục tiêu về lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong mọi quyết sách và hành động, luôn đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết. Đồng thời, nỗ lực đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, cùng tập thể Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội không ngừng cải tiến phương thức làm việc, đề cao tính khoa học, tính thực tiễn để mỗi sản phẩm của Quốc hội đều mang hơi thở của cuộc sống và có giá trị bền vững.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nêu rõ sẽ tăng cường phối hợp và thắt chặt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; sâu sát thực tiễn, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí của cử tri.

“Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tâm huyết, chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Quốc hội khóa XVI viết tiếp những trang sử vẻ vang của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân,” Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng đã trao các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Nguồn TTXVN