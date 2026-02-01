Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc ra đề cho những cuộc thi toán danh giá

Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc phát triển đã trở thành hệ thống đầu tiên trên thế giới vừa có thể giải đề và ra đề toán. Bài toán hình học do hệ thống này tạo ra đã được đưa vào các cuộc thi toán danh giá dành cho con người.

Nhóm nghiên cứu do Trương Trì (Zhang Chi) của Viện Trí tuệ nhân tạo tổng quát Bắc Kinh dẫn đầu đã phát triển TongGeometry, hệ thống AI tổng quát đầu tiên trên thế giới được trang bị khả năng kép tự động ra đề và tự động giải đề toán.

Các thành viên nhóm nghiên cứu của Trương Trì thảo luận về các vấn đề hình học trong thiết kế thuật toán. Ảnh: Tân Hoa xã.

Nhà nghiên cứu này cho biết, TongGeometry có thể xác định và trích xuất các bài toán chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ của các nhà toán học con người từ các tổ hợp khổng lồ. Điều này đánh dấu bước chuyển đổi mô hình đầu tiên trên thế giới từ “mô phỏng giải đề” sang “tự động ra đề”.

Theo Nhật báo Khoa học công nghệ của Trung Quốc, so với AlphaGeometry, một hệ thống AI cấp độ Olympic về hình học được DeepMind của Google phát triển vào đầu năm 2024, TongGeometry cho thấy mức độ thông minh cao hơn, thông qua việc có thể giải tất cả các bài toán hình học của 25 năm qua trong tối đa 38 phút, với hiệu quả và độ chính xác suy luận đạt mức cao nhất thế giới. Ngoài ra, hệ thống này không chỉ là một cỗ máy xuất sắc đạt điểm tối đa trong mọi bài kiểm tra, mà còn là một bậc thầy ra đề, “với khả năng tạo ra những bài toán thanh lịch và độc đáo”.

Ba bài toán hình học do hệ thống tự động tạo ra đã được chính thức đưa vào cuộc thi toán trung học cấp quốc gia năm 2024 (khu vực Bắc Kinh) và cuộc thi Ersatz Math Olympiad của Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên các bài toán do AI tạo ra được đưa vào các cuộc thi toán học cấp cao dành cho con người.

Thành tựu này cũng đánh dấu bước đột phá của nhóm nghiên cứu Trung Quốc trong việc phát triển tự chủ các công nghệ then chốt trong lĩnh vực logic cốt lõi của suy luận tự động, với hiệu suất và tính đa dạng chức năng vượt trội so với trình độ hàng đầu quốc tế do DeepMind là đại diện.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Machine Intelligence hôm 26/1.

Nguồn VOV