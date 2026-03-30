Triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng

Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ NN&MT; Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&MT.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cho biết, thời gian qua, Bộ NN&MT đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp đồng hành, quyết liệt triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Mục tiêu không dừng lại ở khối dữ liệu được làm giàu, làm sạch mà là xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, bền vững với khoảng 106 triệu thửa đất trên toàn quốc được quản lý, vận hành theo thời gian thực.

Với quyết tâm nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, trong năm 2026, phải hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ và đa mục tiêu.

Tại Phú Thọ, kết quả thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT đã đồng bộ 100% cơ sở dữ liệu địa phương với hơn 3 triệu thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Tích hợp liên thông thành công 12 thủ tục hành chính giữa hệ thống một cửa điện tử (iGATE), phần mềm cơ sở dữ liệu địa chính (VNPT-iLIS) và phần mềm thuế (eTAX) để cắt giảm thời gian xử lý.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là về quy trình kỹ thuật và nguồn lực triển khai, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi cả nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính gắn với đăng ký đất đai và hoàn thiện hồ sơ địa chính. Trên cơ sở rà soát, cần xác định rõ các khu vực chưa đo đạc, chưa có hồ sơ, các “vùng trắng” dữ liệu để xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026; ưu tiên triển khai tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, các vùng động lực phát triển kinh tế, khu vực biên giới, hải đảo và địa bàn còn nhiều tranh chấp, khiếu kiện.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&MT lưy ý, cách làm phải linh hoạt, theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, nhưng bảo đảm tổng thể tiến độ chung. Dữ liệu sau khi xây dựng phải được đưa ngay vào vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và đồng bộ theo thời gian thực. Xử lý dứt điểm các trường hợp sai lệch, chưa xác định được chủ sử dụng hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ, bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu, hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tạ Thanh