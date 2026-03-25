Triển khai hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ các cấp

Ngày 25/3, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác Đại hội Hội Chữ thập đỏ cơ sở nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kế hoạch, Đại hội Hội CTĐ cấp cơ sở được tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh vào ngày 16/4/2026. Sau khi hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, Hội CTĐ tỉnh sẽ tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến vào ngày 28/4/2026.

Quang cảnh hội nghị.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở, Hội CTĐ tỉnh đã chủ động xây dựng, ban hành bộ tài liệu mẫu tương đối đầy đủ, đồng bộ, từ văn kiện, kịch bản điều hành đến các biểu mẫu phục vụ Đại hội. Đây là cơ sở quan trọng giúp các đơn vị triển khai thống nhất, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng tổ chức Đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu 2 chuyên đề gồm: Hướng dẫn, triển khai công tác tổ chức Đại hội CTĐ cơ sở nhiệm kỳ 2026-2031; công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Theo đó, các đại biểu được phổ biến các nội dung gồm: Quy trình tổ chức, xây dựng văn kiện và điều hành đại hội; thống nhất quy trình, nội dung và thủ tục hành chính...

Cùng với đó, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội tại cơ sở. Nhiều ý kiến đã được lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và các bộ phận chuyên môn giải đáp, hướng dẫn cụ thể, góp phần tháo gỡ kịp thời những vấn đề phát sinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Hội CTĐ cơ sở nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định, thực chất, hiệu quả; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đức Anh