Triệu Thị Thơm - Bí thư chi bộ người Dao tiêu biểu

Được kết nạp Đảng từ khi còn rất trẻ, Bí thư Chi bộ thôn Bến Thân (Đảng bộ xã Lai Đồng) Triệu Thị Thơm đã có 14 năm tuổi Đảng. Là người luôn “đầu tàu” gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động của chi bộ và thôn, đồng chí Thơm được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tín nhiệm, nể phục...

Bí thư chi bộ thôn Bến Thân Triệu Thị Thơm luôn năng nổ trong mọi hoạt động, phong trào, được Nhân dân tín nhiệm.

Đảng viên Lý Văn Theng - Trưởng thôn Bến Thân nhận xét: Đồng chí Thơm tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng rất năng động, sáng tạo. Từ việc làm kinh tế hộ đến các hoạt động của chi bộ, thôn... đều năng nổ đi đầu, kéo phong trào đi lên nên được đảng viên và Nhân dân coi trọng.

Bến Thân là bản người Dao của xã Lai Đồng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Để nêu gương, đi đầu, đồng chí Triệu Thị Thơm đã mạnh dạn quy hoạch lại diện tích đất và suối, kiểm tra nguồn nước, lắp đặt hệ thống ống dẫn nước và tiến hành xây bể nuôi cá tầm - Mô hình đầu tiên tận dụng nguồn nước suối để phát triển kinh tế ở thôn Bến Thân. Sau một thời gian vừa làm, vừa học, đến nay mô hình nuôi cá tầm nước lạnh của đồng chí Thơm đã có 4.000 con cá thương phẩm, bước đầu phát huy hiệu quả, có đầu ra, được nhiều bà con đến tham quan, học tập. Không chỉ nuôi cá tầm, gia đình còn chăn nuôi lợn rừng, ếch, trồng rừng... để phát triển kinh tế đa dạng hơn.

Với 4.000 con cá tầm, mô hình kinh tế của Bí thư chi bộ Triệu Thị Thơm đã phát huy hiệu quả và có khả năng nhân rộng.

Đồng chí Triệu Thị Thơm cho biết: “Tôi xác định mình ra ngoài làm công tác xã hội, còn chồng ở nhà cùng làm kinh tế, nên hai vợ chồng khá thuận lợi trong việc đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Có chồng đồng thuận và tích cực hỗ trợ, tôi có thời gian dành cho các hoạt động của chi bộ và thôn nhiều hơn trước”.

Từ ngày 1/7/2026, đồng chí Thơm được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Tuy Chi bộ thôn Bến Thân hiện mới có 5 đảng viên, nhưng các đảng viên luôn “đầu tàu” gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động, được bà con tín nhiệm, yêu quý. Còn với Bí thư chi bộ Triệu Thị Thơm, một nữ cán bộ người Dao, tinh thần đi đầu của đồng chí luôn có sức lan tỏa trong chi bộ, chi ủy đến Nhân dân, giúp bà con tin tưởng, tín nhiệm, cùng chung tay phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới ở thôn Bến Thân.

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