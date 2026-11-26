“Điểm tựa” pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao

Với hơn 1 triệu đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), sinh sống tại 72 xã vùng DTTS và miền núi, Phú Thọ đứng trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào, giúp người dân hiểu, tự giác chấp hành và biết vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Mô hình hay, cách làm mới

Công an xã Thu Cúc tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho đồng bào dân tộc Mông thôn Mỹ Á.

Trung tuần tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Sơn ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ với pháp luật thôn Phú Lương. Đây là thôn thứ hai của xã thành lập mô hình này. Bà Đặng Thị Minh Hồng - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Sơn cho biết: Là xã vùng cao, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhận thức pháp luật của hội viên phụ nữ không đồng đều. Vì vậy, CLB được kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt gần gũi, giúp chị em nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật. Mỗi CLB có 10 thành viên nòng cốt và cũng là tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng. Các thành viên được khuyến khích ứng dụng công nghệ để chủ động tiếp cận kiến thức pháp luật và truyền đạt đến người dân. Xã cũng duy trì 3 Chi hội Phụ nữ số tại các thôn Phú Thịnh, Tân An, Liên Minh.

Từ thực tiễn cơ sở, công tác PBGDPL tại Phú Thọ đang từng bước đổi mới cả về quy mô và phương thức triển khai. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 1.303 hoạt động PBGDPL tại cơ sở; phát hành 121.897 ấn phẩm, tài liệu pháp luật; tổ chức 77 lớp trợ giúp pháp lý với 35 chuyên đề, cung cấp hơn 190.000 tờ gấp pháp luật cho đồng bào; thụ lý, trợ giúp pháp lý thành công 4.332 vụ việc liên quan đến người DTTS. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Mâu thuẫn, tranh chấp được quan tâm giải quyết ngay từ thôn, bản; tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 80% mỗi năm. Tình trạng vi phạm pháp luật, khiếu kiện vượt cấp từng bước được kiềm chế, góp phần giữ gìn đoàn kết, ổn định địa bàn.

Để pháp luật đến với đồng bào một cách dễ hiểu, dễ nhớ, tỉnh chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, kết hợp truyền thông đa phương tiện. Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Mường, tiếng Thái, tiếng Cao Lan; sản xuất hàng trăm chương trình chuyên biệt, đồng thời phối hợp với VTV5 phát sóng rộng rãi. Việc sử dụng ngôn ngữ gần gũi giúp bà con thuận lợi hơn trong tiếp nhận và ghi nhớ các quy định pháp luật.

Cùng với đó, tỉnh xây dựng 88 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã vùng khó khăn, tổ chức tập huấn công nghệ cho gần 5.900 lượt người. Các nhóm Zalo kết nối từ Sở DT&TG đến cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp xã được duy trì để trao đổi nghiệp vụ, cung cấp tài liệu và định hướng thông tin. Tài liệu tuyên truyền từng bước được số hóa dưới dạng infographic, video clip, tờ gấp điện tử, tạo thêm kênh tiếp cận thuận tiện cho người dân.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, Sở DT&TG đã phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật cho 9.418 lượt người có uy tín; tuyên dương 963 gương điển hình tiên tiến. Am hiểu phong tục, tập quán, giao tiếp được bằng tiếng dân tộc và có tiếng nói trong cộng đồng, người có uy tín chính là cầu nối quan trọng đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Ngoài ra, PBGDPL còn được lồng ghép với sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống và hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không gian gần gũi để người dân trao đổi, tìm hiểu các quy định pháp luật gắn với cuộc sống.

Thước đo hiệu quả

Sau hợp nhất, Phú Thọ có hơn 4 triệu dân, trong đó, đồng bào DTTS có hơn 1,015 triệu người, chiếm khoảng 26,1% dân số, với 51 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Vùng đồng bào DTTS và miền núi gồm 72 xã, 1.195 thôn, trong đó có 487 thôn đặc biệt khó khăn. Quy mô địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng tiếp cận thông tin giữa các khu vực còn chênh lệch, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL theo hướng thiết thực, phù hợp.

Hiệu quả không chỉ được đo bằng số cuộc tuyên truyền hay tài liệu phát hành, mà là những chuyển biến trong nhận thức và đời sống của đồng bào. Vì vậy, PBGDPL được gắn với việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch, với 10.801 căn nhà được xây mới, sửa chữa; trong đó có 1.142 hộ DTTS trực tiếp thụ hưởng từ Chương trình mục tiêu quốc gia. Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97,2 - 98,9%; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới an toàn đạt 99,7%.

Thời gian tới, Sở DT&TG tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã, tuyên truyền viên và những người trực tiếp làm công tác PBGDPL. Trọng tâm là trang bị kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo, chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cùng với đó, sở sẽ rà soát, chọn lọc, chuẩn hóa những mô hình hiệu quả để nhân rộng trong toàn tỉnh. Trong đó, chú trọng trợ giúp pháp lý trực tiếp tại địa bàn đặc biệt khó khăn; phát triển CLB pháp luật gắn với bản sắc văn hóa dân tộc...

Một yêu cầu xuyên suốt là phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong tiếp cận và thực hiện pháp luật; chuyển từ tư duy hỗ trợ đơn thuần sang hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia, giám sát và thụ hưởng các chính sách. Khi hiểu biết pháp luật được nâng lên, đồng bào không chỉ tự giác chấp hành mà còn biết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Cẩm Ninh