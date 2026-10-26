Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược công tác dân tộc

Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc ở Phú Thọ thời gian qua đã tạo sự chuyển động từ cơ sở. Diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có nhiều đổi thay tích cực; kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Từ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng dân tộc, các hộ tham gia mô hình trồng cây gai xanh ở xã Quy Đức có điều kiện nâng cao thu nhập.

Phú Thọ có tổng diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, dân số trên 4 triệu người, gồm 51 thành phần dân tộc sinh sống. Tỉnh có 72/148 xã, phường thuộc vùng DTTS&MN, trong đó 9 xã khu vực I, 11 xã khu vực II, 52 xã khu vực III; có 1.195 thôn vùng DTTS&MN, trong đó 487 thôn đặc biệt khó khăn.

Những năm qua, thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn xã hội. Tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác dân tộc. Nguồn lực được ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn. Việc hỗ trợ được chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang tư duy phát triển, xem đồng bào DTTS là chủ thể trực tiếp của quá trình phát triển.

Nhiều nguồn lực được dành đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, như: Giao thông liên xã, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện và các công trình phúc lợi tại vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với thế mạnh địa phương và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Từ năm 2019 đến nay, tổng nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vùng DTTS&MN của tỉnh đạt hơn 10.000 tỷ đồng; huy động hơn 60.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương đối ứng, kết hợp với vốn lồng ghép khác để triển khai đồng thời 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH, văn hóa, giáo dục, y tế, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn. Tổng nguồn vốn tích hợp thực hiện các chương trình phát triển vùng khó khăn và vùng DTTS giai đoạn 2019-2025 của tỉnh đạt hơn 23.200 tỷ đồng. Tính đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS&MN đạt 4,25 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,35%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Đến tháng 9/2025, tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 10.801 hộ, trong đó có 1.142 hộ đồng bào DTTS. Hệ thống đường giao thông đến trung tâm các xã vùng DTTS&MN được cứng hóa 100%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt an toàn hơn 99,7%; hệ thống trường học, trạm y tế được kiên cố hóa, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 100% người dân tại các xã, thôn vùng khó khăn được cấp thẻ BHYT miễn phí...

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bên cạnh những thành tựu quan trọng và toàn diện trong các lĩnh vực, việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, cũng như các nghị quyết, kết luận của Trung ương còn một số tồn tại, hạn chế như: nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân tộc ở một số nơi chưa đầy đủ; kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS&MN tuy đã được đầu tư nhưng ở một số địa bàn còn thiếu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay, nhất là hệ thống giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng kỹ thuật chuyển đổi số; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao...

Thời gian tới, tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Mục tiêu là phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS&MN; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục quán triệt công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; ưu tiên nguồn lực cho địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng có nguy cơ tái nghèo và thiếu hụt hạ tầng.

Phấn đấu nâng cao chất lượng giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, viễn thông và hạ tầng số; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, duy tu công trình sau đầu tư. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển lâm nghiệp bền vững, du lịch cộng đồng, sản phẩm đặc trưng và kinh tế số. Tăng cường liên kết doanh nghiệp - hợp tác xã - hộ dân; đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp điều kiện miền núi...

Bùi Minh