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Đã kết nối dữ liệu 53 dân tộc thiểu số với Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Dữ liệu đặc điểm của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) và dữ liệu phân định vùng đồng bào DTTS, miền núi đã được ký số, phê duyệt và kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đã kết nối dữ liệu 53 dân tộc thiểu số với Trung tâm Dữ liệu quốc giaĐến ngày 28/9/2026, đối với dữ liệu phân định vùng, nền tảng đã cập nhật thông tin của 15 tỉnh, 1.514 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, 34.084 thôn thuộc vùng, trong đó có 13.205 thôn đặc biệt khó khăn.

Đây là những nhóm dữ liệu đầu tiên được đưa vào kết nối trong quá trình xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về dân tộc và tôn giáo.

Theo Trung tâm Chuyển đổi số (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), cùng với 2 nhóm dữ liệu trên, Ban Tôn giáo Chính phủ đã hoàn tất đồng bộ nhóm dữ liệu danh mục tôn giáo. Ba nhóm dữ liệu này là bước đầu trong hai cơ sở dữ liệu chuyên ngành; các nhóm còn lại đang tiếp tục được tạo lập, xác thực và chia sẻ theo mức độ sẵn sàng.

Nền tảng thu thập dữ liệu dân tộc hiện đã triển khai chức năng tạo lập cho 12/15 nhóm, trong đó 11 nhóm đã hoặc đang phát sinh dữ liệu.

Đến ngày 28/9, hệ thống cập nhật đủ 53/53 hồ sơ đặc điểm DTTS. Đối với dữ liệu phân định vùng, nền tảng đã cập nhật thông tin của 15 tỉnh, 1.514 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, 34.084 thôn thuộc vùng, trong đó có 13.205 thôn đặc biệt khó khăn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang tiếp tục rà soát chất lượng dữ liệu, hoàn thiện các chức năng còn thiếu, hỗ trợ địa phương nhập liệu và ký số. Việc kết nối, đối soát với CSDL quốc gia về dân cư và VNeID sẽ được phối hợp với C06, A05 (Bộ Công An) để đánh giá an toàn thông tin trước khi vận hành chính thức.

Với các nhóm dữ liệu còn lại sẽ được triển khai theo phương thức cuốn chiếu, xác định tiến độ từng tuần; nhóm nào hoàn thành sẽ kiểm tra, ký số và chuyển ngay. Các đơn vị liên quan được yêu cầu phải hoàn tất chuyển dữ liệu cho Bộ Công an trước ngày 20/11/2026, tạo thời gian phối hợp đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

Hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu chất lượng, cập nhật thường xuyên, kết nối, chia sẻ và phục vụ hiệu quả quản lý, hoạch định, thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo.

Theo chinhphu.vn


Theo chinhphu.vn

 Từ khóa: Đồng bào DTTS và miền núi Ban Tôn giáo Chính Phủ Dân tộc thiểu số Quốc gia VNeID trung tâm dữ liệu nối nhóm Thu thập dữ liệu Bộ công an
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