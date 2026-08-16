Đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Thọ luôn ưu tiên nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Việc triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia cùng nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi và phát triển sinh kế đã không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho giảm nghèo bền vững.

Nhờ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, gia đình chị Bùi Thị Miết, xã Liên Sơn có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Trong 5 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã huy động hơn 5.037 tỷ đồng cùng gần 18.300 tỷ đồng từ các nguồn vốn lồng ghép đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, trường học, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhờ đó, hạ tầng vùng đồng bào DTTS từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống, mỗi năm, vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm bình quân 1,3% hộ nghèo, các hộ dân được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hướng trực tiếp tới người dân. Hệ thống trường học, cơ sở y tế tiếp tục được đầu tư, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Bên cạnh các chương trình phát triển sinh kế, tỉnh còn ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất. Vào các dịp lễ, Tết, hộ nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thăm hỏi, tặng quà kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe cũng được chú trọng thông qua việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tổ chức khám, chữa bệnh lưu động, tư vấn sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho vùng đồng bào DTTS.

Người dân xã Minh Đài được khám sàng lọc sức khỏe ngay tại Trạm y tế.

Những kết quả trên cho thấy, các chính sách dân tộc và chương trình mục tiêu quốc gia đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào DTTS với các khu vực khác của tỉnh, tạo động lực để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển bền vững.

Phương Thanh