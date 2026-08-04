Tiếp tục quan tâm, chăm lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh đã huy động nguồn lực hơn 5.037 tỷ đồng; các nguồn vốn lồng ghép khác thực hiện chương trình đạt gần 18.300 tỷ đồng. Từ nguồn lực này đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh khảo sát thực tế hộ dân được thụ hưởng từ chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Lai Đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh giảm bình quân 3%-3,5%/năm; đến cuối năm 2025 còn 2,68%, tương ứng 26.941 hộ. Riêng vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm bình quân 1,3%/năm, cho thấy chuyển biến tích cực ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó, chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã có điều kiện phát triển hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách so với mặt bằng chung của tỉnh.

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của các địa phương, đơn vị. Theo đó, công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình được các cấp, các ngành quan tâm triển khai đồng bộ, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế. Vai trò chủ thể của người dân được phát huy trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là tại các địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Năm 2026, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Tính từ đầu năm đến 30/6, chương trình giải ngân hơn 46,1 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư gần 25,9 tỷ đồng, đạt 14,58%; nguồn vốn sự nghiệp trên 20,2 tỷ đồng, đạt 5,11%.

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình, đồng thời giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương sớm hoàn thành việc rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ và nhu cầu nguồn lực thực hiện chương trình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai Chương trình trên địa bàn; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” trong tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động của tiểu dự án, dự án, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Việc giải ngân vốn ngân sách nhà nước cần được đẩy nhanh, nhất là nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi thực hiện năm 2025, chuyển nguồn sang năm 2026. Theo đó, các sở, ngành, UBND xã, phường, chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; tháo gỡ ngay các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thiết kế, dự toán, đấu thầu, phân bổ vốn, điều chỉnh vốn, đối tượng thụ hưởng và thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước, kiên quyết không để vốn tiếp tục tồn đọng ở các nhiệm vụ không còn khả năng thực hiện; chủ động điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời, bảo đảm giải ngân hết số vốn được phép kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Bùi Minh