Phiên thứ Nhất Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Chiều 10/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên thứ Nhất Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh cùng 401 đại biểu chính thức.

Toàn cảnh phiên thứ Nhất Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên thứ Nhất, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất những nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức Đại hội; thẩm tra tư cách đại biểu; suy cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội; thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; thực hiện công tác khen thưởng và mãn nhiệm Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu cũng rà soát chương trình, nội dung hoạt động và công tác chuẩn bị, bảo đảm phiên chính thức Đại hội diễn ra trang trọng, đúng quy định.

Đại hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình kiện toàn tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất; góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tăng ni, Phật tử, nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc, an dân, đồng hành cùng dân tộc; vận động tăng ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 11/8.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ suy cử 89 Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó, Thường trực Ban Trị sự nhiệm kỳ mới gồm 35 người.

Gia Thái - Hoài Vũ