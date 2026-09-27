Chính sách dân tộc tiếp sức đồng bào Tam Đảo

Những năm qua, các chính sách dân tộc được triển khai tại xã Tam Đảo đã hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Với 34.772 người sinh sống tại 36 thôn, trong đó đồng bào DTTS có 11.372 người, chiếm 32,7% dân số, chủ yếu là người Sán Dìu, xã Tam Đảo xác định thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống và tạo cơ hội để người dân phát huy nội lực.

Anh Lưu Văn Chín, hộ cận nghèo ở thôn Đầu Vai, xã Tam Đảo giới thiệu chiếc máy bừa được gia đình đầu tư từ nguồn vốn vay.

Gia đình anh Lưu Văn Chín, hộ cận nghèo ở thôn Đầu Vai từng gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua máy bừa phục vụ sản xuất, gia đình từng bước ổn định cuộc sống, có điều kiện xây dựng nhà ở và mua sắm các vật dụng thiết yếu.

Cùng với gia đình anh Chín, anh Lâm Văn Bình ở thôn Hợp Thành cũng vay 100 triệu đồng để đầu tư mở gara làm sơn xe ô tô. Nguồn vốn giúp gia đình có điều kiện đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất, mở rộng hướng làm ăn, tạo việc làm và tăng thu nhập.

Theo anh Lâm Quang Trung - Tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, trên địa bàn xã có nhiều hộ gia đình dân tộc Sán Dìu còn khó khăn. Sau khi được vay vốn giải quyết việc làm, đã từng bước ổn định sản xuất, phát triển kinh tế; có hộ vươn lên thoát nghèo.

Có thể thấy, tín dụng chính sách đang trở thành một trong những kênh hỗ trợ thiết thực để người dân chủ động phát triển kinh tế, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình.

Xã Tam Đảo có diện tích tự nhiên hơn 7.918ha, toàn xã hiện có 3.890 hộ đồng bào DTTS; địa bàn có 3 thôn thuộc vùng DTTS và 6 thôn miền núi. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, các chính sách được triển khai trên nhiều lĩnh vực như phát triển sản xuất, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch, tuyên truyền pháp luật và an sinh xã hội.

Anh Lưu Văn Chín sử dụng máy bừa phục vụ sản xuất, hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn.

Năm 2025, ngân sách thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là 728 triệu đồng và được chuyển nguồn sang năm 2026 thực hiện giải ngân. Việc tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để các nguồn lực chính sách phát huy hiệu quả đang được địa phương quan tâm.

Đồng chí Đường Quân - Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã Tam Đảo cho biết: Thời gian qua, xã xác định thực hiện tốt chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Xã rà soát nhu cầu thực tế của người dân, triển khai các chính sách về hỗ trợ sinh kế, đất ở, đất sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu, chủ động tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ.

Cùng với nguồn vốn trực tiếp từ chương trình, cơ sở hạ tầng tiếp tục được lồng ghép với các chương trình, dự án khác. Các tuyến đường trục xã, liên xã, trục thôn được đầu tư, duy tu, góp phần kết nối khu dân cư với trung tâm xã, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và phát triển kinh tế.

Trong lĩnh vực văn hóa, địa phương chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch. Đây cũng là hướng đi phù hợp với lợi thế của Tam Đảo khi địa phương có hệ thống di tích, cảnh quan và các giá trị văn hóa truyền thống có thể kết hợp khai thác du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Công tác tuyên truyền, vận động được xã chú trọng nhằm giúp đồng bào hiểu và chủ động tiếp cận chính sách. Xã phát huy hiệu quả vai trò của 39 người có uy tín trong đồng bào DTTS trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được triển khai gắn với đặc điểm địa bàn. UBND xã phối hợp tổ chức 5 hội nghị tập huấn, tuyên truyền chính sách dân tộc, phổ biến giáo dục pháp luật với 800 lượt người tham dự. Toàn xã có 36 tổ hòa giải tại 36 thôn với 256 hòa giải viên, trong đó có 95 hòa giải viên là người DTTS. Việc phát huy vai trò của những người am hiểu địa bàn, phong tục và đời sống cộng đồng góp phần đưa chính sách, pháp luật đến gần người dân hơn.

Anh Lâm Văn Bình ở thôn Hợp Thành, xã Tam Đảo đầu tư gara sơn xe ô tô từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, từng bước ổn định kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, việc triển khai chính sách tại Tam Đảo còn khó khăn do địa bàn rộng, địa hình miền núi, sản xuất của một bộ phận người dân quy mô nhỏ, chủ yếu dựa vào nông nghiệp; khả năng tiếp cận thông tin, ứng dụng chuyển đổi số chưa đồng đều. Nguồn lực cho tuyên truyền, phổ biến chính sách ở cơ sở còn hạn chế.

Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, ưu tiên nội dung thiết thực, phát huy vai trò người có uy tín và các tổ chức đoàn thể. Qua đó, giúp đồng bào chủ động tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn lực, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển.

Dương Chung