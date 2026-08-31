Tiền Phong chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số

Sau khi sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, xã Tiền Phong hiện có 8 thôn, trong đó đồng bào các dân tộc Mường, Dao, Kinh, Tày, Thái, chiếm 98% dân số. Xác định chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng, xã Tiền Phong đã tập trung triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, từng bước hoàn thiện hạ tầng, phát triển sinh kế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Niềm vui của đồng bào dân tộc thiểu số xã Tiền Phong trong những ngôi nhà mới.

Trong ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, bà Đinh Thị Liên, thôn Vầy Nưa, phấn khởi chia sẻ: Trước đây, gia đình sống trong căn nhà tạm, luôn lo lắng trước nguy cơ nhà bị đổ, nhất là vào mùa mưa bão. Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự giúp đỡ của bà con lối xóm, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, ổn định cuộc sống.

Gia đình bà Liên là một trong 144 hộ gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn xã Tiền Phong được hỗ trợ xóa nhà tạm. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn mà còn tạo động lực để các hộ yên tâm lao động, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với ưu tiên cải thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã Tiền Phong tập trung giải ngân nguồn vốn để giải quyết những vấn đề cấp thiết. Trong đó, địa phương đã triển khai khắc phục, sửa chữa kè chống sạt lở bảo vệ các hộ dân thôn Vầy Nưa; duy tu, sửa chữa tuyến đường nội thôn Đức Phong; duy tu, sửa chữa tuyến đường từ thôn Vầy Nưa ra suối Búng... Qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, nâng cao điều kiện đi lại và phục vụ sản xuất của người dân.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã Tiền Phong chú trọng thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để hình thành các sản phẩm hàng hóa gắn với chuỗi giá trị. Tổng mức đầu tư cho các mô hình hơn 6,1 tỷ đồng. Một số mô hình như chăn nuôi bò sinh sản, nuôi cá lồng... đã được triển khai, tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, mở thêm hướng phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đáng chú ý, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, xã Tiền Phong được giao tổng nguồn vốn 3,7 tỷ đồng để thực hiện dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Địa phương tập trung đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, xã dự kiến cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa kết hợp nhà trưng bày thôn Đức Phong với tổng vốn 950 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng nội thôn Đức Phong với tổng mức đầu tư 1,62 tỷ đồng; mua sắm, lắp đặt pano và đường cờ thôn Đức Phong với kinh phí 130 triệu đồng. Cùng với đó là các hạng mục mua sắm thùng rác công cộng, xây dựng điểm bán hàng tự giác, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, vật tư cho nhà văn hóa các thôn... Qua đó, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa và từng bước hình thành các sản phẩm du lịch phù hợp với địa phương.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em cũng được xã quan tâm triển khai. Công tác bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em được chú trọng với nhiều hoạt động cụ thể như tổ chức hội thi tuyên truyền về bình đẳng giới và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức cho cán bộ tham quan, học tập kinh nghiệm; tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn.

Mô hình nuôi cá lồng kết hợp du lịch góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho bà con dân tộc thiểu số xã Tiền Phong.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa những vấn đề xã hội còn tồn tại trong vùng đồng bào DTTS.

Đồng chí Đỗ Đức Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, cho biết: Xác định công tác chăm lo đồng bào DTTS là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; chú trọng sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng. Đồng thời, hỗ trợ các dự án sinh kế bền vững thông qua đào tạo, chuyển đổi và giới thiệu việc làm cho lao động địa phương.

Xã Tiền Phong đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống đồng bào DTTS, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2026 đạt 50 triệu đồng/người/; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,36%.

Dương Liễu