Chính sách mới đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 15144/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ quy định về lựa chọn, công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 307/2026/NĐ-CP; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Đoàn đại biểu người có uy tín của một số xã trên địa bàn tỉnh đến tham quan, học hỏi mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại tỉnh Quảng Ninh.

Nghị định số 307/2026/NĐ-CP gồm 7 chương, 16 điều, có hiệu lực từ ngày 20/9/2026, thay thế các quy định trước đây tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc ban hành Nghị định góp phần hoàn thiện chính sách đối với người có uy tín và cơ chế thăm hỏi, động viên đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số ở cơ sở.

Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định là đẩy mạnh phân cấp quản lý. Theo các quy định trước đây, thẩm quyền phê duyệt, công nhận danh sách người có uy tín thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện. Nay, thẩm quyền này được giao trực tiếp cho Chủ tịch UBND cấp xã, góp phần đưa công tác bình chọn, công nhận sát thực tế địa bàn, nhanh chóng và tinh gọn hơn.

Nghị định cũng cập nhật yêu cầu quản lý đối với các địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với thôn, bản mới được thành lập do sáp nhập, Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế để quyết định số lượng người có uy tín phù hợp.

Bên cạnh đó, tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín được nâng cao, tập trung vào khả năng quy tụ, tuyên truyền, vận động cộng đồng và vai trò đi đầu trong các phong trào thi đua. Đối tượng được rà soát rộng hơn, gồm già làng, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang nghỉ hưu, nhân sĩ, trí thức, nghệ nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên tiêu biểu...

Chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín cũng được điều chỉnh theo hướng thiết thực hơn. Nghị định quy định nâng tần suất và giá trị quà tặng nhân dịp lễ, Tết, tối đa 3 lần/năm; đồng thời tăng mức hỗ trợ khi người có uy tín gặp khó khăn, ốm đau hoặc qua đời.

Việc ban hành và triển khai Nghị định số 307/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín như một cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các dân tộc thiểu số; góp phần củng cố an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới.

Hồng Duyên - Đỗ Sâm