Người có uy tín - điểm tựa nơi bản làng Xuân Viên

Là xã miền núi với hơn 83% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, người có uy tín (NCUT) ở xã Xuân Viên đã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Bằng sự gương mẫu, gần dân, hiểu dân, NCUT góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết tại địa phương.

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình NCUT Đinh Quang Hội ở thôn Liêm Chính được các hộ dân tham khảo, học tập và làm theo.

Cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân

Sau sắp xếp, xã Xuân Viên có diện tích hơn 46 km2, dân số gần 15.000 người, sinh sống tại 16 thôn. Đảng ủy xã xác định, phát huy vai trò NCUT trong vùng đồng bào DTTS là một nội dung quan trọng của công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phùng Hữu Đạc ở thôn Đồng Xuân 1, nguyên cán bộ công an, từng giữ chức Bí thư Chi bộ hơn 10 năm, sau đó tiếp tục được Nhân dân tín nhiệm là NCUT. Với kinh nghiệm và uy tín của mình, ông Đạc thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tích cực vận động bà con tham gia các phong trào, đồng thời hòa giải những vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Ông Phùng Hữu Đạc chia sẻ: “Thôn Đồng Xuân 1 có 99 hộ với 470 nhân khẩu, trong đó người Mường chiếm hơn 90%. Khi còn làm Bí thư Chi bộ, tôi luôn thực hiện đúng vai trò của người đứng đầu, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Trong gia đình, tôi nhắc nhở mọi thành viên tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Mình gương mẫu thực hiện thì khi đi vận động bà con mới nghe”.

Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, NCUT còn tạo sức thuyết phục bằng chính việc làm cụ thể. Từ sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự đến chấp hành các quy định của pháp luật, họ trở thành những người gần dân, hiểu dân, được người dân tin tưởng, tìm đến trao đổi và tham khảo ý kiến.

Gương mẫu làm kinh tế, tạo sức lan tỏa

Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những lĩnh vực NCUT phát huy rõ nét vai trò nêu gương. Tại xã Xuân Viên, việc thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa đang tạo những chuyển biến tích cực.

Điển hình là gia đình ông Đinh Quang Hội - NCUT ở thôn Liêm Chính. Với mô hình kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, mỗi năm thu nhập trung bình của gia đình ông từ 130 - 150 triệu đồng. Hiệu quả từ mô hình không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập mà còn trở thành cách làm để các hộ dân trên địa bàn tham khảo, học tập và làm theo.

Từ thực tế sản xuất cho thấy, đối với người dân miền núi, điều quan trọng không chỉ là hỗ trợ vốn, giống hay kỹ thuật mà còn là thay đổi cách nghĩ, cách làm. Khi những hộ tiên phong chứng minh hiệu quả bằng chính đồng đất, chuồng trại của mình, việc vận động người dân chuyển đổi vật nuôi, áp dụng kỹ thuật mới, liên kết sản xuất sẽ thuận lợi hơn.

8 tháng đầu năm 2026, kinh tế Xuân Viên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó có sự đóng góp tích cực của 26 NCUT trên địa bàn xã. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển với 11 xưởng sản xuất và 196 hộ kinh doanh. Toàn xã có 5 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,8%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các loại cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi linh hoạt theo hướng nâng cao giá trị. Chương trình OCOP tiếp tục được quan tâm, góp phần quảng bá đặc sản địa phương, nâng cao giá trị kinh tế nông sản và tạo thêm động lực phát triển sản xuất.

Từ sự góp sức của NCUT, trên địa bàn xã Xuân Viên ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập giúp đồng bào DTTS ổn định cuộc sống.

Theo đồng chí Đinh Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Viên, NCUT là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS. Với sự gương mẫu, gần dân, hiểu phong tục, tập quán, NCUT đã kịp thời giúp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân; đồng thời vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa.

Cùng với phát triển kinh tế, Xuân Viên xác định tuyên truyền, vận động là khâu then chốt trong giảm nghèo. Các nội dung về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế được truyền tải bằng những hình thức phù hợp địa hình, tập quán và đặc điểm dân cư. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước chuyển biến, tinh thần đoàn kết cộng đồng được củng cố.Phát huy vai trò NCUT không chỉ là thực hiện một chính sách đối với vùng đồng bào DTTS mà còn là khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội ngay từ cộng đồng. Tại Xuân Viên, sự gương mẫu trong đời sống, hiệu quả trong sản xuất cùng khả năng tuyên truyền, vận động của những người được Nhân dân tín nhiệm đang góp phần tạo đồng thuận, thúc đẩy giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng địa phương ổn định và bền vững.

Ngọc Lam