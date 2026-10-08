Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng

Với 2.141 người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã khơi dậy vai trò của lực lượng này trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được biểu dương, vinh danh.

Người có uy tín đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Nhiều NCUT còn tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Để khơi dậy vai trò của NCUT, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, NCUT kịp thời nắm bắt thông tin cũng như tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân để phản ánh tới cấp ủy, chính quyền và cơ quan có thẩm quyền.

Trong xây dựng nông thôn mới, NCUT là một trong những nhân tố tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua. Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, NCUT và những cá nhân tiêu biểu, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, góp tiền, vật liệu, ngày công... để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chỉnh trang khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được hình thành và nhân rộng như “Khu dân cư chung sức xây dựng nông thôn mới”, khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Dân vận khéo”, “Camera an ninh”, “Khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc”, các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”...

Đặc biệt, NCUT còn giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền, vận động đồng bào gìn giữ tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian; duy trì các phong tục, lễ hội truyền thống tốt đẹp, đồng thời từng bước loại bỏ những tập quán không còn phù hợp. Công tác tuyên truyền tập trung vào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa. NCUT còn tích cực vận động đồng bào nâng cao cảnh giác trước các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín dị đoan, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại xóm Pà Cò, xã Pà Cò, ông Hàng A Chống - NCUT trong cộng đồng dân tộc Mông luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Theo ông Chống, trong tuyên truyền, vận động, điều quan trọng là phải lựa chọn cách nói gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của bà con. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của trưởng dòng họ, trưởng bản, người cao tuổi và những cá nhân có uy tín để vận động con cháu, bà con cùng thực hiện. Khi NCUT gương mẫu thực hiện và trực tiếp tuyên truyền, vận động thì bà con dễ hiểu, dễ tiếp thu và làm theo.

Các buổi họp xóm, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động cộng đồng trở thành dịp để ông Chống cùng NCUT tuyên truyền, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa và từng bước xóa bỏ những hủ tục. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gần gũi với cộng đồng, NCUT trở thành “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Mỗi lời nói, việc làm của họ góp phần đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống và vun đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Phương Thanh