Trồng rừng tập trung vượt 10,8% kế hoạch

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Tính từ đầu năm đến nay, diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh đạt 19.394ha, vượt 10,8% kế hoạch năm. Riêng tháng 10, diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 1.307ha
Người dân xã Đoan Hùng chuẩn bị giống cho vụ trồng rừng Đông Xuân 2026-2027.
Cùng thời gian, toàn tỉnh trồng khoảng 4,5 triệu cây phân tán, tăng 13,3% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch năm. Sản lượng gỗ khai thác 10 tháng ước đạt hơn 1,46 triệu m3, tăng 19,5% so với cùng kỳ, bằng 83,3% kế hoạch.
Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 43,37%.
Kết quả trồng rừng và phát triển cây phân tán góp phần duy trì diện tích rừng, tạo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến lâm sản, gắn phát triển kinh tế lâm nghiệp với bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, trồng rừng gỗ lớn đã tạo nguồn nguyên liệu gỗ phục vụ chế biến, xuất khẩu theo chứng chỉ FSC, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng trồng.
Quân Lâm
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