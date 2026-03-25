Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô - Điểm tựa vững chắc trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Trước đây, tình trạng người dân khu vực Sông Lô vượt tuyến khi khám, chữa bệnh còn khá phổ biến. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Sông Lô đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước tạo niềm tin để người dân lựa chọn sử dụng dịch vụ y tế tại địa phương.

Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô thực hiện phẫu thuật nội soi một lỗ (SILS) cho người bệnh.

Năm 2025, tổng số lượt khám bệnh tại TTYT khu vực Sông Lô đạt hơn 44.500 lượt, tăng gần 2.000 lượt so với cùng kỳ. Đặc biệt, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt con số ấn tượng 99,83%.

Ông Nguyễn Văn Hải, xã Sơn Đông từng điều trị tại khoa Nội, TTYT khu vực Sông Lô cho biết: “Trước đây, hễ có bệnh là tôi phải thuê xe đi xa, vất vả lắm. Giờ ở đây máy móc hiện đại như tuyến trên, bác sĩ tận tình chu đáo nên chúng tôi yên tâm điều trị".

Sự hài lòng của ông Hải không phải ngẫu nhiên, đó là kết quả của chiến lược đầu tư trọng điểm. Hiện nay, Trung tâm đã làm chủ các thiết bị kỹ thuật cao vốn chỉ thấy ở bệnh viện lớn như: Máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner), hệ thống phẫu thuật nội soi, siêu âm 4D và các phòng xét nghiệm huyết học tự động...

Ngoài hạ tầng hiện đại, điểm sáng lớn nhất tại Trung tâm chính là việc đơn vị đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) trước thời hạn của Bộ Y tế. Năm 2025, hơn 23.700 hồ sơ đã được trích chuyển thành công. Với bệnh án điện tử, lịch sử bệnh lý, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân được lưu trữ khoa học và liên thông toàn ngành.

Quán triệt tinh thần “Lương y như từ mẫu”, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô đạt trên 99%.

Đặc biệt, hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) đã xóa bỏ rào cản địa lý. Những ca bệnh khó, diễn biến phức tạp được hội chẩn trực tuyến cùng các chuyên gia đầu ngành. Việc liên thông dữ liệu không chỉ giảm thủ tục hành chính mà còn giúp bác sĩ tận dụng tối đa “giờ vàng” để cứu sống bệnh nhân.

Xác định máy móc chỉ phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi đội ngũ y, bác sĩ lành nghề, Ban Giám đốc Trung tâm đã tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bệnh viện tuyến trên để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô phối hợp tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh - Giám đốc TTYT khu vực Sông Lô khẳng định: Đơn vị liên tục cử cán bộ đi đào tạo sau đại học và tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật khó. Những kỹ thuật như phẫu thuật trĩ bằng laser, điều trị u tuyến giáp bằng sóng cao tần... giờ đây đã trở thành thường quy tại Trung tâm, giúp người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương với chi phí hợp lý.

Bên cạnh y học hiện đại, Trung tâm còn phát huy thế mạnh của y học cổ truyền. Tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng đông y tại tuyến xã đạt trên 31%. Mô hình vườn thuốc nam được nhân rộng tại 17 trạm y tế đã tạo nên một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa dạng, gần gũi với đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, TTYT khu vực Sông Lô vẫn đang đối mặt với những áp lực không nhỏ về biên chế. Hiện đơn vị còn thiếu 89 chỉ tiêu tại Trung tâm và 10 chỉ tiêu tại tuyến xã. Một số thiết bị chuyên sâu như máy xét nghiệm khí máu hay máy cắt kính vẫn đang nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư.

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, Trung tâm đặt mục tiêu nâng cấp đơn vị lên bệnh viện hạng II; phấn đấu đội ngũ có 60 bác sĩ, với 50% bác sĩ có trình độ sau đại học; quản lý sức khỏe cá nhân điện tử đạt 99% dân cư trên địa bàn; duy trì tỷ lệ hài lòng của người dân trên 90%.

Mặc dù hành trình nâng cao chất lượng y tế cơ sở vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với tâm thế “Lương y như từ mẫu” và sự nhạy bén với công nghệ, TTYT khu vực Sông Lô đang khẳng định vai trò là “điểm tựa” vững chắc trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ngọc Thắng