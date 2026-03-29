Trường Tiểu học Tân Dân có 174 học sinh đạt giải Bebras 2026

Ngày 29/3, tại Trường THCS&THPT Vinschool Smart City (Tây Mỗ - Hà Nội), Ban tổ chức Bebras Việt Nam đã tổ chức Lễ Vinh danh - Trao Giải Bebras 2026, nhằm tôn vinh các học sinh xuất sắc đạt thành tích cao trong Kỳ thi thách thức tư duy thuật Toán Bebras 2026.

Trường Tiểu học Tân Dân có 174 học sinh đạt giải Bebras 2026

Học sinh Trường Tiểu học Tân Dân nhận Giải Xuất sắc - Huy chương Vàng trong kỳ thi thách thức tư duy thuật Toán Bebras 2026.

Trong số các trường tham dự, Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì vinh dự có 174 học sinh đạt giải, trong đó 39 em nhận Giải Xuất sắc - Huy chương Vàng. Tại buổi lễ, các em đã được trao Huy chương danh giá từ Ban tổ chức, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập và phát triển tư duy logic.

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của các học sinh mà còn ghi nhận nỗ lực của nhà trường, thầy cô và phụ huynh, đồng thời là động lực để các em tiếp tục phấn đấu, vươn tới những thành tích cao hơn trong học tập và các kỳ thi sắp tới.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng THCS Học sinh trường Tiểu học Thành tích cao Đạt giải tổ chức Xuất sắc Việt Trì Vinh danh Trao giải
