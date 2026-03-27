Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026)

Tự hào truyền thống thể thao Đất Tổ

Nhìn lại chặng đường 8 thập kỷ qua, chúng ta càng thêm tự hào về những giá trị mà nền TDTT cách mạng đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hòa chung dòng chảy ấy, thể thao Đất Tổ đã giành được nhiều thành tích quan trọng, khẳng định vị thế trên các đấu trường trong nước và quốc tế.

Tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều giải đấu thể thao để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế. (Trong ảnh: Các vận động viên thi đấu tại Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30).

Cách đây tròn 80 năm, chỉ bốn tháng sau ngày Tuyên ngôn Độc lập, ngày 30/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 14-SL thành lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, đánh dấu sự ra đời của cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về TDTT. Đến ngày 27/3/1946, Người ký Sắc lệnh số 33 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Cùng ngày hôm đó, bài viết “Sức khỏe và thể dục” của Người đăng trên Báo Cứu quốc đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, khẳng định “tự mình đi bộ và tập thể dục” là bổn phận của mỗi người yêu nước. Lời kêu gọi của Người không chỉ là kim chỉ nam cho hoạt động TDTT mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn để mỗi người dân Việt Nam ý thức rõ việc “dân cường thì quốc thịnh”. Khắc ghi lời dạy của Bác, suốt 80 năm qua, ngành TDTT nước nhà đã không ngừng lớn mạnh, trở thành nhịp cầu nối liền tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của dân tộc.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, Phú Thọ đã hiện thực hóa tư tưởng của Bác bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã thực sự đi sâu vào đời sống hằng ngày của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Hiện nay, tỉ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của tỉnh đã đạt 42,4%, số gia đình thể thao đạt 33,9%. Với 2.306 câu lạc bộ thể thao cơ sở hoạt động đều đặn, từ các môn thể thao hiện đại như pickleball, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông... đến các môn thể thao truyền thống dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co... tất cả đã tạo nên một bức tranh văn hóa - thể thao đa dạng, giàu bản sắc.

Đặc biệt, sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, thể thao Đất Tổ đứng trước những cơ hội và vận hội mới. Hiện cả tỉnh đang trong giai đoạn cao điểm tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ I. Đây là kỳ đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sau khi ổn định bộ máy hành chính mới, thu hút hàng nghìn vận động viên từ các xã, phường, thị trấn tham gia, tạo nên luồng sinh khí mới và sự gắn kết cộng đồng sâu sắc tại các địa phương.

Không chỉ dừng lại ở phong trào quần chúng, thể thao thành tích cao của Phú Thọ đã có những bước tiến dài đầy tự hào, ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ thể thao quốc gia và khu vực. Tỉnh hiện đang quản lý và đào tạo tập trung 451 vận động viên ở 20 môn thể thao trọng điểm. Những nỗ lực bền bỉ trong công tác huấn luyện đã mang về mùa quả ngọt với 446 huy chương các loại tại các giải quốc gia trong năm 2025. Tại đấu trường quốc tế, các vận động viên Đất Tổ cũng đã xuất sắc giành 43 huy chương, trong đó có những gương mặt điển hình làm rạng danh quê hương như vận động viên Tạ Ngọc Tưởng giành 1 HCV và 2 HCB ở bộ môn Điền kinh với 3 nội dung gồm: 400m nam, thành tích 45 giây 53, phá kỷ lục quốc gia, giành HCB; 4x400m hỗn hợp nam nữ, thành tích 3 phút 15 giây, phá kỷ lục Sea Games, giành HCV; 4x400m nam, thành tích 3 phút 03 giây 85, phá kỷ lục quốc gia, giành HCB. Hay như Hà Thị Thúy Hằng đã giành HCB nội dung nhảy xa; Nguyễn Đức Hậu giành HCĐ môn Pencak Silat. Những tấm huy chương ấy không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là biểu tượng cho ý chí bền bỉ, khát vọng chinh phục đỉnh cao của người dân vùng đất cội nguồn. Phú Thọ cũng đã khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp thông qua việc đăng cai thành công nhiều sự kiện tầm cỡ như vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á, VTV Cup và các trận đấu quan trọng của CLB bóng đá chuyên nghiệp, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương tươi đẹp đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, hướng tới ngày kỷ niệm 80 năm đầy ý nghĩa, Sở VH-TT&DL đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Pickleball ngành VH-TT&DL năm 2026. Sự kiện đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia tại phường Việt Trì, đồng thời lan tỏa đến nhiều xã, phường trên toàn tỉnh. Việc đồng loạt tổ chức các hoạt động chạy đồng hành và thi đấu các môn thể thao không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn là cách để tôn vinh giá trị của sức khỏe và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Trao đổi về định hướng phát triển trong giai đoạn tới, đồng chí Đào Tiến Cường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Để thể thao Đất Tổ vững bước vươn cao, vươn xa, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp đột phá. Trước hết tập trung nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên trẻ, chú trọng đầu tư vào các môn thể thao thế mạnh có khả năng giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Song song với đó, tỉnh đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng thiết chế thể thao, đặc biệt là các mô hình sân golf, khu nghỉ dưỡng kết hợp thể thao để khai thác tối đa tiềm năng du lịch địa phương. Việc gắn kết các sự kiện thể thao với các lễ hội văn hóa đặc trưng như Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút khách thập phương và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên và tạo nguồn cho phát triển thể thao thành tích cao đặc biệt các môn thể thao thế mạnh của tỉnh. Tích cực tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, khu vực, quốc tế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số trong công tác quản lý, huấn luyện, giúp tối ưu hóa hiệu quả đào tạo và xây dựng hệ thống dữ liệu vận động viên chuyên nghiệp.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, dưới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, thể thao Phú Thọ đã viết nên những trang sử vẻ vang, từ những phong trào rèn luyện thân thể đến những kỳ tích huy hoàng trên đấu trường quốc tế. Truyền thống ấy chính là bệ phóng vững chắc để các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên hôm nay tiếp tục cống hiến bằng tất cả tâm huyết và niềm đam mê. Với tầm nhìn chiến lược và sự đồng lòng của toàn xã hội, thể thao Đất Tổ sẽ còn tiến xa hơn nữa, vươn tới những đỉnh cao mới, xứng đáng với niềm tự hào của vùng đất cội nguồn và đóng góp xứng đáng vào sự lớn mạnh của nền thể thao Việt Nam.

Hương Lan