Tuyển Việt Nam thắng kịch tính 5-4 Kuwait ở VCK futsal châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam giành được chiến thắng vất vả với tỉ số 5-4 trước Kuwait ở trận ra quân tại VCK futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Kuwait với tỷ số 5-4, dù bị đối thủ dẫn trước trong phần lớn thời gian của hiệp một.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Kuwait là đội nhập cuộc tốt hơn. Đại diện Tây Á chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục lên khung thành của thủ môn Phạm Văn Tú. Phút thứ 7, tận dụng sai lầm nơi hàng phòng ngự của tuyển futsal Việt Nam, Anelezi ghi bàn mở tỷ số cho Kuwait. Chỉ ít phút sau, Borashed tiếp tục lập công, giúp đội bóng áo xanh vươn lên dẫn trước 2-0.

Trong thế bị dồn ép, tuyển futsal Việt Nam không bỏ cuộc. Các học trò của HLV Diego Giustozzi dần lấy lại thế trận, tổ chức nhiều pha phối hợp tấn công mạch lạc hơn. Phút thứ 9, Châu Đoàn Phát tận dụng sai lầm của đối phương để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đến phút 15, Thịnh Phát tung cú dứt điểm đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Dù Kuwait kịp có thêm bàn thắng để một lần nữa vươn lên dẫn 3-2, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng đã lên tiếng đúng lúc với pha lập công gỡ hòa 3-3, giúp Việt Nam kết thúc hiệp một với tinh thần hưng phấn.

Bước sang hiệp hai, tuyển futsal Việt Nam chơi khởi sắc hơn hẳn. Đội bóng áo đỏ kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, liên tục tạo ra các tình huống phối hợp tấn công đa dạng về hai biên lẫn trung lộ. Nỗ lực ép sân được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng liên tiếp của Từ Minh Quang và Nguyễn Mạnh Dũng, qua đó giúp đoàn quân của HLV Diego Giustozzi vươn lên dẫn 5-3.

Những phút cuối trận, Kuwait buộc phải sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đại diện Tây Á ghi thêm một bàn rút ngắn tỷ số, song chừng đó là không đủ để lật ngược thế cờ. Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 5-4, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu.

Nguồn thethao247