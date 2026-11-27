U17 Việt Nam dừng bước tại World Cup sau thất bại trước U17 Mali

Tối 26/11, đội tuyển U17 Việt Nam để thua U17 Mali với tỷ số 0-2 ở lượt trận cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Dù thi đấu nỗ lực trước đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland không thể tạo nên bất ngờ, khép lại hành trình tại giải với vị trí thứ ba bảng G.

Thất bại trước U17 Mali khiến U17 Việt Nam chính thức dừng bước tại vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Bước vào lượt trận cuối vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đứng trước nhiệm vụ khó khăn khi phải giành chiến thắng trước U17 Mali để nuôi hy vọng góp mặt tại vòng 32 đội.

Sau hai lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland mới giành được 1 điểm, trong khi các đối thủ cạnh tranh suất đi tiếp dành cho những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đều sở hữu ít nhất 3 điểm. Vì vậy, một kết quả hòa không còn đủ để U17 Việt Nam duy trì cơ hội vượt qua vòng bảng.

Trong khi đó, U17 Mali bước vào trận đấu với vị thế đội dẫn đầu bảng G, sau hai chiến thắng trước U17 New Zealand (3-0) và U17 Bỉ (2-1), qua đó sớm giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện châu Phi chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành U17 Việt Nam.

Với ưu thế về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp, U17 Mali nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực giữa sân, khiến các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Dù phải chịu sức ép lớn, U17 Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung trong phòng ngự, tổ chức đội hình chặt chẽ và tìm kiếm cơ hội phản công. Trong khoảng 15 phút đầu, hai đội chưa tạo ra được tình huống thực sự nguy hiểm.

Những phút tiếp theo, U17 Mali tiếp tục kiểm soát thế trận, song hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu khá chắc chắn, hạn chế các khoảng trống trước khung thành thủ môn Xuân Hòa.

Phút 25, U17 Việt Nam có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Từ một tình huống tấn công, Lê Trọng Đại Nhân tiếp cận khung thành đối phương nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này đưa bóng đi vọt xà ngang.

Trước sức ép liên tục từ U17 Mali, các cầu thủ Việt Nam chủ động lùi sâu, tập trung bảo vệ phần sân nhà. Sự nỗ lực của hàng phòng ngự giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên, khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

U17 Việt Nam chủ động lùi sâu phòng ngự. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, U17 Mali tiếp tục gia tăng sức ép. Đội bóng châu Phi liên tục tổ chức các đợt lên bóng, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành U17 Việt Nam.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, U17 Mali có bàn thắng mở tỷ số ở phút 56. Từ tình huống phối hợp tấn công, bóng được đưa đến vị trí của Keita và cầu thủ này tung cú dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Xuân Hòa, đưa đội bóng châu Phi vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng giúp U17 Mali thi đấu tự tin hơn, tiếp tục duy trì sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt.

Trong thế bị dẫn trước, huấn luyện viên Cristiano Roland thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng tấn công. Các cầu thủ U17 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình, tìm kiếm cơ hội đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, trước đối thủ có khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự tốt, U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Những pha phối hợp tấn công chưa tạo được sự đột biến cần thiết, trong khi việc đẩy cao đội hình cũng khiến hàng phòng ngự đối mặt với các tình huống phản công nguy hiểm.

Phút 82, U17 Mali có bàn thắng thứ hai. Koita tận dụng cơ hội để lập công, nâng tỷ số lên 2-0, qua đó tạo lợi thế lớn cho đại diện châu Phi trong những phút còn lại.

Dù tiếp tục thi đấu nỗ lực, U17 Việt Nam không thể tìm được bàn thắng rút ngắn cách biệt và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Bỉ giành chiến thắng đậm 6-0 trước U17 New Zealand, qua đó có 6 điểm và giành quyền vào vòng 32 đội với vị trí thứ hai bảng G.

Kết thúc vòng bảng, U17 Mali dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối, U17 Bỉ xếp thứ hai với 6 điểm. U17 Việt Nam đứng thứ ba với 1 điểm, trong khi U17 New Zealand xếp cuối bảng, cũng có 1 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng-bại.

Thất bại trước U17 Mali khiến U17 Việt Nam chính thức dừng bước tại vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026.

Dù chưa thể giành chiến thắng trong lần đầu góp mặt tại sân chơi này, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland đã để lại những dấu ấn đáng ghi nhận, đặc biệt là tinh thần thi đấu kiên cường trong trận thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ và màn rượt đuổi tỷ số để hòa U17 New Zealand 3-3.

Sau ba trận đấu, U17 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng, giành 1 điểm và tích lũy thêm kinh nghiệm khi đối đầu với những đội bóng trẻ đến từ các nền bóng đá khác nhau.

Hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 khép lại, nhưng những trải nghiệm từ giải đấu là cơ sở quan trọng để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới những mục tiêu tiếp theo.

https://nhandan.vn/u17-viet-nam-dung-buoc-tai-world-cup-sau-that-bai-truoc-u17-mali-post1005727.html

Theo nhandan.vn