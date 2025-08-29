Thể thao
U23 Việt Nam đối đầu “vũ khí hạng nặng” tại vòng loại U23 châu Á 2026

ĐT U23 Việt Nam đối đầu “vũ khí hạng nặng” của U23 Yemen tại vòng loại U23 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Yemen ở lượt trận cuối cùng bảng C vào ngày 9/9. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với U23 Bangladesh và U23 Singapore lần lượt vào các ngày 3 và 6/9. Cả ba trận đấu đều được diễn ra vào lúc 19h00 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

U23 Việt Nam đối đầu vũ khí hạng nặng tại vòng loại U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Yemen ở lượt trận cuối cùng bảng C vào ngày 9/9. (Ảnh: VFF)

Mới đây, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự VCK U23 châu Á 2026 với U23 Việt Nam là U23 Yemen đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại. Đáng chú ý, cả 3 tiền đạo mà đội bóng Tây Á đăng ký đều là tuyển thủ quốc gia.

Theo đó, 3 tiền đạo này gồm Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous, những gương mặt vừa khoác áo ĐT Yemen tại loạt trận FIFA Days tháng 6/2025 gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027. Trong số này, Hamza Mahrous được đánh giá nổi bật khi mới 19 tuổi nhưng đã là lựa chọn số 3 trên hàng công của đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam đối đầu vũ khí hạng nặng tại vòng loại U23 châu Á 2026

Hamza Mahrous (áo đỏ) trong màu áo ĐTQG Yemen.

Để chuẩn bị cho vòng loại, thầy trò HLV Amin Al Suneini đã có quá trình tập huấn kỹ lưỡng. Đội đóng quân rèn luyện tại thành phố Marib (Yemen), trước khi sang Fujairah (UAE) tập huấn và thi đấu giao hữu với một số CLB trong nước cũng như tại UAE. Kết quả các trận đấu này không được tiết lộ nhằm bảo mật về chuyên môn.

Trong danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Yemen chỉ có một cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan (đang chơi bóng tại Saudi Arabia). 22 cầu thủ còn lại đều đang khoác áo các CLB trong nước.

Nguồn vov.vn


