Ukraine và Mỹ nhất trí tiếp tục đàm phán tại bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Quan chức Ukraine cho biết hai bên đã thảo luận về phát triển kinh tế và kế hoạch thịnh vượng, bảo đảm an ninh cho Ukraine và sẽ làm việc ở cấp nhóm trong giai đoạn tham vấn tiếp theo tại Davos.
Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo TASS, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết phái đoàn nước này và Mỹ đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.
Thông báo trên kênh Telegram cá nhân sau vòng đàm phán diễn ra tại Florida, ông Umerov viết: “Chúng tôi đã thảo luận về phát triển kinh tế và kế hoạch thịnh vượng, cũng như các bảo đảm an ninh cho Ukraine, tập trung vào các cơ chế thực tiễn để triển khai. Chúng tôi nhất trí tiếp tục làm việc ở cấp nhóm trong giai đoạn tham vấn tiếp theo tại Davos."
Tuy nhiên, ông Umerov không đề cập tới khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Davos trong thời gian từ ngày 19-23/1. Tổng thống Trump được kỳ vọng sẽ tham dự Diễn đàn Davos. Cũng không loại trừ khả năng ông Zelensky sẽ tới Davos.
Theo ông Zelensky, phái đoàn Ukraine tại Florida gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Kirill Budanov và Trưởng phái đoàn nghị viện đảng cầm quyền Đầy tớ của Nhân dân, ông David Arakhamia.
Phía Mỹ có Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff, doanh nhân và con rể của ông Trump là Jared Kushner, Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll và quan chức Nhà Trắng Josh Gruenbaum.
Trong khi đó, trên kênh Telegram cá nhân, nghị sỹ Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine Alexey Goncharenko cho rằng các cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine tại Florida không diễn ra suôn sẻ và khó có khả năng đạt được kết quả tích cực.
