Ủy ban Bầu cử phường Thống Nhất công bố kết quả bầu cử

Sáng 20/3, Ủy ban Bầu cử phường Thống Nhất tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường khóa III, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại Hội nghị, Ủy ban Bầu cử phường đã thông tin đầy đủ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo, toàn phường có 17.332 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 17 khu vực bầu cử, đạt tỷ lệ 100%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao của Nhân dân.

Cử tri đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh và 20 đại biểu HĐND phường.

Theo công bố của Ủy ban Bầu cử phường, 20 đại biểu trúng cử HĐND phường Thống Nhất khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đều bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định. Tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt 99,39%, phản ánh sự đồng thuận và thống nhất cao của cử tri.

Đánh giá chung cho thấy, cuộc bầu cử trên địa bàn phường đã diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, bảo đảm công khai, minh bạch. Công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo; các khu vực bỏ phiếu tổ chức khoa học, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không phát sinh tình huống phức tạp.

Kết quả bầu cử là tiền đề quan trọng để bộ máy chính quyền phường nhiệm kỳ mới sớm ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và kỳ vọng của Nhân dân trong giai đoạn mới.

Danh sách đại biểu trúng cử HĐND phường Thống Nhất nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Nguyễn Thúy - Thành Chung