Việt Nam kêu gọi các nước sớm ký và phê chuẩn Công ước Hà Nội

Từ ngày 26-30/1/2026, tại Vienna (Áo), diễn ra phiên họp Ủy ban đặc biệt xây dựng Quy chế thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban sau khi Công ước được mở ký tại Hà Nội ngày 25–26/10/2025.

Đoàn liên ngành gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Công an tham dự hội nghị.

Tại kỳ họp này, Ủy ban tập trung thảo luận dự thảo Quy chế Hội nghị Quốc gia thành viên Công ước Hà Nội, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực thi hiệu quả Công ước ngay sau khi có hiệu lực.

Đoàn liên ngành gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Công an của ta, do Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna làm Trưởng đoàn, đã tham gia phát biểu và đóng góp tích cực vào các nội dung thảo luận của Ủy ban.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định, Việt Nam luôn đề cao tinh thần hợp tác, đồng thuận trong quá trình xây dựng và triển khai Công ước. Đại sứ nhấn mạnh một Quy chế hoạt động rõ ràng, chặt chẽ và dựa trên đồng thuận sẽ là nền tảng thiết yếu để bảo đảm Hội nghị các quốc gia thành viên vận hành một cách hiệu quả, minh bạch và đáng tin cậy khi Công ước có hiệu lực.

Đại sứ đề nghị các đoàn tham gia thảo luận với tinh thần xây dựng và linh hoạt, nhằm sớm thông qua Quy chế hoạt động, qua đó tạo cơ sở vững chắc cho việc triển khai Công ước trong thời gian tới. Đồng thời, Việt Nam kêu gọi các quốc gia chưa ký hoặc phê chuẩn sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Công ước có thể nhanh chóng đi vào hiệu lực và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng. Bản thân Việt Nam hiện đang tích cực hoàn tất các thủ tục trong nước và cam kết phê chuẩn Công ước trong thời gian sớm nhất.

Trong khuôn khổ kỳ họp, ngày 26/1/2026, Việt Nam đã cùng với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL) và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đồng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy phổ quát hóa và triển khai hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng”.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu khai mạc tọa đàm.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh sau dấu mốc ký kết Công ước tại Hà Nội vào tháng 10/2025, trọng tâm hiện nay là bảo đảm Công ước trở thành một công cụ hiệu quả trên thực tế. Đại sứ khẳng định điều quan trọng không chỉ là ký kết và phê chuẩn, mà là làm thế nào để Công ước được triển khai một cách thiết thực thông qua hoàn thiện pháp luật quốc gia, tăng cường năng lực thể chế và hợp tác quốc tế thường xuyên.

Việt Nam đánh giá cao vai trò bổ trợ lẫn nhau của các tổ chức, cơ quan như IPU, INTERPOL và UNODC, từ hỗ trợ lập pháp, hợp tác thực thi pháp luật đến điều phối quốc tế và xây dựng năng lực. Đại sứ đồng thời tái khẳng định cam kết của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy phổ quát hóa và triển khai hiệu quả Công ước, đặc biệt thông qua các sáng kiến tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển.

Đoàn liên ngành với đại diện IPU, INTERPOL và UNODC.

Tọa đàm thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu các nước từ các cơ quan thực thi pháp luật, tư pháp và các đối tác liên quan, tạo không gian trao đổi cởi mở, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác đa phương, góp phần đưa Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng sớm trở thành công cụ toàn cầu hiệu quả trong phòng, chống tội phạm mạng.

Theo nhandan.vn