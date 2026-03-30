“Viết tiếp” những “trang đời mạnh khỏe”

Trong căn phòng nồng mùi sát khuẩn của Khoa Cấp cứu - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ, tiếng máy lọc máu vẫn chạy rì rầm, đều đặn như nhịp thở hồi sinh của những mảnh đời vốn gắn chặt với giường bệnh. Với những bệnh nhân suy thận mạn tính, cuộc sống của họ được tính bằng từng chu kỳ lọc máu, bằng những giờ phút kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Giờ đây, thay vì phải lặn lội đường xá xa xôi, chịu cảnh “cơm đùm cơm nắm” lên bệnh viện tuyến tỉnh, nhiều bệnh nhân đã tìm thấy sự an tâm, thuận tiện ngay tại cơ sở y tế gần nhà, giúp hành trình duy trì sự sống bớt đi phần nào những nhọc nhằn, vất vả.

Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ là một trong những cơ sở y tế đầu tiên của tỉnh Phú Thọ (cũ) triển khai chạy thận nhân tạo.

Bà Đỗ Thị Lắm, 75 tuổi, đến từ xã Chí Tiên, nằm lặng lẽ trên giường bệnh, đôi mắt hiền từ dõi theo dòng máu đang tuần hoàn qua lớp màng lọc. Nhớ lại quãng thời gian trước đây, bà thở dài: Suốt mấy năm trời, dù nắng hay mưa, con cháu tôi phải thay phiên nhau gác lại công việc để đưa tôi đi từ tờ mờ sáng. Quãng đường xa xôi, thời gian chờ đợi mệt mỏi... khiến có lúc tưởng chừng sắp gục ngã. Cái cảnh “một người đau, cả nhà nằm” quả không sai chút nào, bởi mỗi lần đi lọc máu là một lần cả gia đình rối bời vì sắp xếp người đi cùng, lo toan chuyện ăn nghỉ dọc đường...

Thế nhưng, từ khi chuyển về chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ, gánh nặng ấy dường như đã được trút bỏ. Sự gần gũi về địa lý không chỉ giúp bà Lắm tiết kiệm thời gian, công sức mà còn mang đến tâm lý thoải mái. Bà Lắm bộc bạch: Giờ đây việc đi lại rất thuận tiện, sức khỏe của tôi cũng được cải thiện hơn. Các bác sĩ, điều dưỡng ở đây cũng rất ân cần, chu đáo, thường xuyên hỏi han, động viên người bệnh. Cứ vài ngày, chúng tôi và các bác sĩ, điều dưỡng lại gặp 1 lần, suốt mấy năm như vậy, tôi có cảm giác buồng bệnh cũng gần gũi như ở nhà tôi vậy.

Các bác sĩ, nhân viên y tế thường xuyên thăm hỏi, động viên bênh nhân chạy thận kiên trì, nỗ lực điều trị

Cùng chung nỗi niềm nhưng lại có một hoàn cảnh đặc biệt hơn, cô Phùng Thị Thúy Hà ở khu 9 Phú Hộ, phường Phong Châu đã có thâm niên 6 năm gắn bó với máy lọc thận. Với cô, chiếc máy ấy chính là “lá bùa hộ mệnh” giúp cô duy trì sự sống qua ngày đoạn tháng. Cô Hà kể: Trước đây máy móc cũ thường xuyên gặp trục trặc, mỗi lần chạy thận là một lần lo âu, phấp phỏng. Nay được tiếp cận với hệ thống máy mới hiện đại, quy trình vận hành nhanh chóng và ổn định hơn hẳn, tôi có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi thể trạng sau mỗi ca lọc.

Vì hoàn cảnh gia đình không có điều kiện để người thân đưa đón thường xuyên, cô Hà đã chọn cách tự mình di chuyển. Một tuần ba buổi, bất kể nắng gắt hay mưa phùn, cô lại tự mình đi đến bệnh viện. Có lẽ chính sự đều đặn ấy đã khiến cô coi các bác sĩ, điều dưỡng ở khoa như những người ruột thịt trong nhà.

Những câu nói nhẹ nhàng, những cử chỉ chăm sóc ân cần của nhân viên y tế đã trở thành liều thuốc tinh thần vô giá, giúp cô xua tan đi cảm giác cô đơn của một người bệnh tự mình đi tìm sự sống. Cô chia sẻ: Dù mang trọng bệnh nhưng được điều trị trong một môi trường thân thiện và trang thiết bị hiện đại như thế này là một niềm an ủi rất lớn đối với những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ duy trì 11 máy chạy thận, giúp giải quyết kịp thời nhu cầu lọc máu cho người dân trong khu vực và các xã lân cận.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Nam Sơn (Khoa Cấp cứu - Thận nhân tạo), Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ đã triển khai kỹ thuật chạy thận từ năm 2010. Qua nhiều năm nỗ lực phát triển, cơ sở đã khẳng định được vị thế là đơn vị lọc máu đứng thứ hai trên địa bàn tỉnh (Phú Thọ cũ) về quy mô và chất lượng phục vụ.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bệnh nhân cũng như nâng cao hiệu quả điều trị, năm 2025 vừa qua, bệnh viện đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ lớn,trang bị thêm 9 máy chạy thận mới. Với tổng số 11 máy đang duy trì hoạt động, bệnh viện hiện đang điều trị trung bình cho khoảng 27 bệnh nhân mỗi ngày, giúp giải quyết kịp thời nhu cầu lọc máu cho người dân trong khu vực thị xã và các xã lân cận.

Bác sĩ Sơn nhấn mạnh, việc làm chủ kỹ thuật và triển khai hiệu quả các thiết bị mới là ưu tiên hàng đầu của khoa. Song song với việc nâng cấp hạ tầng, bệnh viện cũng chú trọng cử đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đi đào tạo chuyên sâu từ cơ bản đến nâng cao tại các bệnh viện tuyến trung ương.

Mỗi cán bộ y tế đều thấu hiểu rằng đối với bệnh nhân chạy thận, kiến thức chuyên môn phải luôn đi đôi với lòng trắc ẩn. Sự đầu tư đồng bộ về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất đã giúp người bệnh tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí khám, chữa bệnh, đồng thời góp phần giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Những chiếc máy chạy thận như “lá bùa hộ mệnh” giúp người bệnh kéo dài sự sống.

Song song cùng những nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ cũng không khỏi trăn trở trước tình trạng nhiều bệnh nhân chỉ tìm đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Bác sĩ Sơn khuyến cáo, người dân cần đặc biệt lưu ý đến các dấu hiệu bất thường của cơ thể như: Phù nề chân tay, mặt, lượng nước tiểu ít đi rõ rệt, thường xuyên mất ngủ, tiểu dắt hoặc đi tiểu đêm nhiều lần... Đây thường là những “tiếng chuông cảnh báo” về các vấn đề đường tiết niệu hoặc suy giảm chức năng thận. Việc chủ quan, lơ là trước các triệu chứng ban đầu sẽ khiến tình trạng bệnh trở nặng rất nhanh, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm và khó khăn trong việc điều trị sau này.

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, câu tục ngữ ấy chưa bao giờ là cũ, nhất là đối với căn bệnh âm thầm như suy thận. Để bảo vệ “bộ lọc” quý giá của cơ thể, mỗi người cần xây dựng một lối sống khoa học, hạn chế ăn mặn, uống đủ nước và tránh lạm dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, việc khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần là vô cùng quan trọng để tầm soát và phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý.

Hành trình chiến đấu với bệnh thận tuy còn nhiều gian nan, nhưng với sự đồng hành của đội ngũ y tế giỏi chuyên môn, giàu y đức và sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại ngay tại quê hương, các bệnh nhân đã có thêm niềm tin để “viết tiếp” những “trang đời mạnh khỏe”.

Lê Hoàng