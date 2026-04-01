Xã Bình Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Trước áp lực lớn về tiến độ và nguồn vốn, xã Bình Nguyên đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm được duy trì tiến độ, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng (GPMB) và thủ tục đầu tư từng bước được xử lý hiệu quả.

Dự án mở rộng Trường Mầm non Sơn Lôi có tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng, gồm các hạng mục: nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà chức năng cùng hệ thống sân vườn, cảnh quan, tường rào. Khởi công từ tháng 7/2021, đến nay công trình mới cơ bản hoàn thành, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em trên địa bàn.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện đơn vị thi công cho biết: Trong quá trình triển khai, dự án gặp không ít khó khăn, nhất là trong công tác GPMB. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ của chủ đầu tư, các vướng mắc đã được tháo gỡ. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và giải ngân vốn được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ, giúp đơn vị thi công ổn định nguồn lực, hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng theo cam kết trong tháng 4/2026.

Công nhân khẩn trương thi công, hoàn thiện sân vườn Dự án mở rộng Trường Mầm non Sơn Lôi.

Cùng với đó, Dự án đường nội thị Đồng Cang - Cầu Cà (đoạn Hương Canh đến Cầu Sổ) có tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng, chiều dài gần 900m, hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng thi công và dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Theo ông Nguyễn Viết Tiến, đại diện đơn vị thi công, dự án vẫn còn vướng mắc khi một hộ dân chưa bàn giao phần diện tích vỉa hè và rãnh thoát nước. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và Ban Quản lý dự án, khó khăn đang từng bước được tháo gỡ. Đặc biệt, việc bố trí và giải ngân vốn kịp thời, cùng việc thanh toán đúng tiến độ đã giúp đơn vị thi công duy trì nhịp độ trong bối cảnh giá vật liệu, xăng dầu biến động, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án làm việc với đơn vị thi công, kiểm tra và tháo gỡ vướng mắc tại tuyến đường Đồng Cang - Cầu Cà (đoạn Hương Canh - Cầu Sổ).

Theo UBND xã Bình Nguyên, toàn xã hiện có 203 dự án đầu tư xây dựng, trong đó 137 dự án đã được phê duyệt quyết toán, 19 dự án đã hoàn thành, 47 dự án chuyển tiếp và đang chuẩn bị đầu tư. Riêng nhóm dự án đã quyết toán có tổng mức đầu tư hơn 1.053 tỷ đồng, với tỷ lệ giải ngân vốn năm 2025 đạt khoảng 98,6%, cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác điều hành, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Bình Nguyên cho biết: Để đạt được kết quả trên, địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát chất lượng công trình ngay từ khâu thi công; phân bổ vốn linh hoạt, gắn với tiến độ thực tế, bảo đảm có khối lượng nghiệm thu đến đâu giải ngân đến đó.

Mặt khác, Ban Quản lý dự án đã tham mưu Đảng ủy xã ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các ban chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách từng dự án. Nhờ vậy, các khó khăn, vướng mắc được nắm bắt kịp thời, xử lý ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững tiến độ thi công.

Trong thời gian tới, áp lực về nguồn vốn vẫn rất lớn khi các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán còn cần hơn 77 tỷ đồng, trong khi nhu cầu vốn của các dự án chuyển tiếp lên tới trên 1.205 tỷ đồng. Trước thực tế đó, xã xác định tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho 11 dự án trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và hạ tầng giao thông; đồng thời đẩy nhanh công tác GPMB, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán, gắn với tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn tới.

Nguyễn Toàn