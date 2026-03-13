Xã Cẩm Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

“Ngày hội non sông” đã cận kề, trên 32.000 cử tri xã Cẩm Khê hân hoan, phấn khởi gửi gắm tâm tư, tình cảm vào những lá phiếu. Bởi những lá phiếu không đơn thuần chỉ là một tờ giấy thông tin mà còn là “nhịp cầu” nối liền ý chí của Nhân dân. Sắc đỏ của cờ hoa rực rỡ cùng với không khí vui tươi, phấn khởi của cộng đồng dân cư đã tạo nên sắc màu rực rỡ để cùng nhau hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Cử tri tìm hiểu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp 2026-2031.

Tại khu vực bỏ phiếu số 12 (khu Minh Tân, xã Cẩm Khê), không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn diễn ra khẩn trương và trách nhiệm. Là một trong những địa bàn trọng điểm với sự đồng thuận cao của Nhân dân, đến nay, khu Minh Tân đã cơ bản hoàn tất mọi phần việc cuối cùng. Danh sách trích ngang của các ứng cử viên và danh sách cử tri đã được niêm yết công khai, trang trọng ở vị trí dễ quan sát để bà con tiện theo dõi, nghiên cứu.

Ông Nguyễn Văn Hồng, cử tri khu Minh Tân cho biết: Hệ thống loa truyền thanh của khu liên tục cập nhật các quy định về Luật bầu cử, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, thẻ cử tri và phương án đảm bảo an ninh trật tự được tiểu ban bầu cử rà soát kỹ lưỡng. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần tự giác của mỗi người dân, khu Minh Tân đã sẵn sàng để mỗi lá phiếu phát ra không chỉ là một quyền lợi, mà còn là niềm tin gửi gắm vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Thành viên tổ bầu cử tại khu Minh Tân kiểm tra hòm phiếu tại khu vực bầu cử.

Cũng tại Tổ bầu cử số 3 cho thấy, mọi công việc cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Ông Nguyễn Xuân Thủy - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3, xã Cẩm Khê khẳng định: “Chúng tôi đã rà soát kỹ lưỡng từ hòm phiếu, thẻ cử tri đến các phương án, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn và thành công tốt đẹp. Công tác tuyên truyền “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã giúp bà con nắm rõ thời gian, địa điểm và quy trình bỏ phiếu. Nhìn thấy sự háo hức của cử tri và sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Ngày hội non sông thực sự là ngày vui chung của toàn dân."

Một trong những điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị bầu cử của xã Cẩm Khê là mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong quản lý danh sách cử tri. Toàn bộ danh sách cử tri được số hóa và tạo mã QR tương ứng với từng khu dân cư. Mã QR được gửi tới các khu dân cư để người dân dễ dàng tra cứu thông tin của mình ngay trên điện thoại thông minh.

Công tác hậu cần sẵn sàng cho Ngày hội non sông.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng được triển khai đa dạng, phong phú. Trong đó, Ủy ban Bầu cử xã tích cực tuyên truyền các nội dung của cuộc bầu cử trên hệ thống loa phát thanh; trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư, hội nghị của các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác tuyên truyền trực quan cũng được địa phương chú trọng.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng chức năng xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Việc nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng được thực hiện thường xuyên. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, xã đã xây dựng phương án phòng, chống cháy nổ, ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các điểm bỏ phiếu và các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử.

Ủy ban Bầu cử xã đã thành lập 32 tổ thanh niên tình nguyện có nhiệm vụ tuyên truyền về bầu cử, vận động và hỗ trợ cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu. Hỗ trợ khu vực bầu cử về an ninh trật tự, công tác hậu cần và tham gia các hoạt động khác trong ngày bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chi - Chủ tịch UBND xã Cẩm Khê khẳng định: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn cơ bản đã hoàn tất. Hiện nay, Ủy ban Bầu cử xã tập trung chỉ đạo các lực lượng rà soát các phần việc, trong đó đảm bảo việc cập nhật danh sách cử tri đảm bảo không bỏ sót, trùng danh sách cử tri. Các Tổ bầu cử hoàn thiện việc trang trí bên trong, bên ngoài khu vực bỏ phiếu; bố trí hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, khu vực niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các điều kiện cơ sở vật chất khác. Tập trung công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần chủ động, xã Cẩm Khê đã sẵn sàng cho ngày hội lớn - nơi mà mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí của người dân địa phương.

Đức Anh