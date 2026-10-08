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Xã Đào Xá khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ nhất

Ngày 8/10, xã Đào Xá tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ nhất năm 2026. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong học sinh trên địa bàn.

Xã Đào Xá khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ nhất

Lãnh đạo xã Đào Xá tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng xã Đào Xá năm nay có 150 vận động viên đến từ các trường học trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 24 nội dung thuộc 4 môn: Đẩy gậy, điền kinh, cầu lông và cờ vua.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung. Với tinh thần “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn - Đoàn kết hơn”, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, trung thực, cao thượng, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm.

Xã Đào Xá khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ nhất

Các vận động viên thi đấu môn Đẩy gậy.

Xã Đào Xá khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ nhấtCác vận động viên thi đấu môn Cờ vua.

Kết thúc Hội khỏe, Ban tổ chức trao 81 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên.

Thông qua Hội khỏe, xã Đào Xá góp phần phát hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể thao, đồng thời tạo động lực để các em học sinh tích cực rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội khỏe phù đổng Vận động viên đào Học sinh Khai mạc Thể thao Tinh thần Huy chương vàng Đoàn kết Phát triển
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