Xã Đào Xá khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ nhất

{title}
{publish}
{head}
Ngày 8/10, xã Đào Xá tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ nhất năm 2026. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong học sinh trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Đào Xá tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.
Tham gia Hội khỏe Phù Đổng xã Đào Xá năm nay có 150 vận động viên đến từ các trường học trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 24 nội dung thuộc 4 môn: Đẩy gậy, điền kinh, cầu lông và cờ vua.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung. Với tinh thần “Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn - Đoàn kết hơn”, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, trung thực, cao thượng, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm.
Các vận động viên thi đấu môn Đẩy gậy.
Các vận động viên thi đấu môn Cờ vua.
Kết thúc Hội khỏe, Ban tổ chức trao 81 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên.
Thông qua Hội khỏe, xã Đào Xá góp phần phát hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể thao, đồng thời tạo động lực để các em học sinh tích cực rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.
Gia Thái - Hoài Vũ
Theo bảng xếp hạng mới nhất được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm. Dù bị trừ điểm sau FIFA ASEAN...
baophutho.vn Phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành nếp sinh hoạt lành mạnh của các tầng...
Cristiano Ronaldo lần đầu lên tiếng chi tiết về quyết định rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, thừa nhận hành động của mình cần chịu kỷ luật, đồng thời khẳng định vẫn...
Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp tuyển Anh thắng đậm CH Czech 3-0 ở trận đấu tại Nations League rạng sáng 7/10 (giờ Hà Nội).
baophutho.vn Chiều 6/10, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tổng rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa...
Thiếu những mắt xích quan trọng vì chấn thương và chưa đủ sắc bén ở khâu dứt điểm là hai vấn đề nổi bật được truyền thông Đông Nam Á nhắc đến sau khi tuyển Việt Nam kết thúc...
Tối 5/10, Indonesia giành chức vô địch Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Thái Lan 4-2 ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết trên sân Gelora Bung Karno. Hai đội...