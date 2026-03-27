Xây dựng bộ máy hành chính các cấp tinh - gọn - mạnh - đoàn kết - kỷ cương - liêm chính - hiệu lực - hiệu quả - gần dân - phục vụ lợi ích hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân

(Phát biểu nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính thưa đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh Phú Thọ!

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm và bầu tôi giữ trọng trách Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031. Tôi nhận thức rằng, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ, chính quyền, trước Nhân dân, trước lịch sử đầy tự hào và trước khát vọng phát triển tỉnh Phú Thọ nhanh hơn, bền vững hơn, toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Trên cương vị người đứng đầu UBND tỉnh, với tình cảm và trách nhiệm cao nhất, tôi xin hứa trước HĐND tỉnh, trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh sẽ cùng các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 -2031 chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, xây dựng UBND tỉnh thành một tập thể đoàn kết, kỷ cương, vững mạnh; kế thừa và phát huy mạnh mẽ thành quả phát triển mà các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã dày công xây đắp; không ngừng phấn đấu, biến ý chí thành hành động; biến quyết sách thành kết quả cụ thể bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.

UBND tỉnh sẽ bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với 2 quan điểm phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 giải pháp chủ yếu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó tập trung làm tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, phát huy thế mạnh của mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, trên cơ sở nguyên tắc theo chỉ đạo của Trung ương là “Cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi” . Xây dựng bộ máy hành chính các cấp tinh - gọn - mạnh - đoàn kết - kỷ cương - liêm chính - hiệu lực - hiệu quả - gần dân - phục vụ lợi ích hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trong đó:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với phân bổ nguồn lực và có cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, gắn với tăng cường kỷ cương hành chính và kỷ luật thực thi công vụ.

- Lấy kết quả, sản phẩm công việc là thước đo trình độ cán bộ; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của các sở, ngành, cơ quan và chính quyền địa phương.

Thứ hai, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 quán triệt sâu sắc “4 nguyên tắc” cốt lõi về tăng trưởng kinh tế “hai con số” được thống nhất tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Kiên định, kiên trì và nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất, không đánh đổi chất lượng và tính bền vững để lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần. Mọi chính sách, dự án, nguồn lực đầu tư, kết quả tăng trưởng đều hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện thực sự đời sống của người dân: Từ thu nhập, nhà ở, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, cơ hội phát triển cá nhân đến môi trường sống an toàn, lành mạnh, tiến bộ, văn minh.

Thứ ba, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong đó tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với tầm nhìn dài hạn, bền vững. Trọng tâm là hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt nội vùng, liên vùng, kết nối với các tuyến cao tốc, trung tâm đô thị, công nghiệp; phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp, logistics, hạ tầng điện, nước; hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu. Thúc đẩy động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa vào nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh. Chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ năm, chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ. Tạo đột phá về chất lượng giáo dục và đào tạo; chất lượng y tế. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, giảm nghèo. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai. Giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện phục vụ phát triển, trọng tâm là kinh tế đối ngoại.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, thưa toàn thể Nhân dân!

UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và cá nhân tôi nguyện cống hiến tận tâm, tận lực vì sự phát triển của quê hương Phú Thọ, vì sự giàu mạnh và hạnh phúc của Nhân dân Đất Tổ; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật quy định, là cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh, đồng thời luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

UBND tỉnh tin tưởng và mong muốn sẽ luôn nhận được sự giám sát, hỗ trợ và ủng hộ tích cực của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ; các cơ quan thông tấn báo chí; Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh