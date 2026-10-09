Xử lý 112 vụ vi phạm lâm nghiệp trong 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã phát hiện, xử lý 112 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; tổng số tiền xử phạt và khắc phục hậu quả hơn 703 triệu đồng. Đáng chú ý, tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, với 40 vụ được phát hiện, gây thiệt hại hơn 5,65 ha rừng.

Lực lượng kiểm lâm cùng các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra khu vực rừng giáp ranh rừng Quốc gia Xuân Sơn.

Theo số liệu của lực lượng kiểm lâm, riêng trong tháng 9/2026, qua công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đã phát hiện và xử lý 7 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tang vật tịch thu trong tháng gồm 1,190m3 gỗ tròn thông thường. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 68 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, trong tổng số 112 vụ vi phạm được phát hiện và xử lý, nhóm hành vi xâm hại trực tiếp đến tài nguyên rừng chiếm tỷ lệ đáng kể. Lực lượng chức năng đã phát hiện 40 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại 5,6544 ha rừng; 8 vụ vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng gây thiệt hại 0,986ha; 3 vụ khai thác rừng trái pháp luật.

Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm đã xử lý 6 vụ vi phạm quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng, 2 vụ tàng trữ lâm sản, 1 vụ tàng trữ động vật hoang dã, 3 vụ vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật, 2 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng và 2 vụ lấn, chiếm rừng.

Các vi phạm liên quan đến hồ sơ, thủ tục lâm sản cũng được tập trung kiểm tra, xử lý. Trong 9 tháng, có 16 vụ vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản; 6 vụ vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục khai thác lâm sản có nguồn gốc hợp pháp; 22 vụ vi phạm thủ tục hành chính và 1 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, đồng thời bảo vệ tài nguyên rừng, hạn chế nguy cơ cháy rừng và các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật trên địa bàn.

Những tháng cuối năm, lực lượng kiểm lâm tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật; đồng thời chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ cao.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, chủ rừng và người dân trong quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giữ vững diện tích rừng và hạn chế các vụ việc vi phạm phát sinh.

Lệ Oanh