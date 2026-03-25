Xuân Hòa - Sự đồng thuận tạo đà bứt phá

Ngay sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính, phường Xuân Hòa bước vào tâm thế mới, cơ cấu kinh tế đa dạng, cơ hội, thách thức đan xen. Nhưng vượt lên tất cả, điều tạo nên dấu ấn rõ nét nhất trong bức tranh phát triển của địa phương không chỉ là những con số tăng trưởng, mà chính là sự đồng thuận giữa chính quyền và Nhân dân vì mục tiêu chung.

Đồng thuận để vượt khó, khơi thông nguồn lực

Một trong những thách thức lớn nhất của Xuân Hòa trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền mới là việc ổn định tổ chức, tạo được sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời giữ vững niềm tin trong Nhân dân. Trên thực tế, đây cũng là yêu cầu cốt lõi quyết định đến mọi kết quả phát triển.

Cán bộ, đảng viên phường Xuân Hòa luôn gương mẫu, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được Nhân dân quý mến.

Với phương châm hành động rõ ràng, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị. Quan trọng hơn, những chủ trương, chính sách đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, tạo nên sức mạnh cộng hưởng ngay từ cơ sở. Sự đồng thuận ấy được xây dựng từ việc công khai, minh bạch trong điều hành; tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư người dân; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong vận động, tuyên truyền. Nhờ đó, nhiều điểm nghẽn tưởng chừng khó tháo gỡ đã từng bước được khơi thông.

Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng - lĩnh vực vốn nhạy cảm và dễ phát sinh khiếu kiện, dù vẫn còn những khó khăn, nhưng nhìn tổng thể, tiến độ nhiều dự án quan trọng vẫn được đảm bảo. Điều này phản ánh rõ nét sự chuyển biến trong nhận thức và sự đồng hành của người dân với chính quyền.

Khi niềm tin được củng cố, môi trường đầu tư - kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp Xuân Hòa đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế. Nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 500 tỷ đồng, bằng 523% dự toán được giao - một con số không chỉ thể hiện hiệu quả quản lý tài chính mà còn phản ánh sức sống của nền kinh tế địa phương.

Người dân phường Xuân Hòa thường xuyên tham gia vệ sinh môi trường khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp

Cùng với đó, hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ổn định, doanh thu đạt trên 3.431 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Du lịch dần khởi sắc với khoảng 40.000 lượt khách, trong đó có 7% khách quốc tế, khẳng định hướng đi đúng trong khai thác tiềm năng hồ Đại Lải và các khu du lịch sinh thái. Một điểm sáng khác là khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Toàn phường có 466 doanh nghiệp đang hoạt động, với hàng chục doanh nghiệp mới thành lập trong năm, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Đằng sau những con số ấy là sự nỗ lực không nhỏ của chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời là tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Khi chính quyền kiến tạo và người dân đồng hành, tăng trưởng không còn là mục tiêu xa vời mà trở thành kết quả tất yếu.

Đồng thuận để giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng sống

Không chỉ trong phát triển kinh tế, sự đồng thuận còn thể hiện rõ trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,25%, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện. Giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, với 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai đồng bộ, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng về dịch bệnh hay an toàn thực phẩm.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại phường Xuân Hòa luôn sôi động, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH trên địa bàn.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều địa phương còn gặp khó khăn về an ninh trật tự, Xuân Hòa vẫn giữ vững ổn định, không để phát sinh các điểm nóng. Đây là yếu tố then chốt để duy trì môi trường sống an toàn, lành mạnh và tạo niềm tin cho người dân cũng như nhà đầu tư.

Ở một góc nhìn khác, chuyển đổi số và cải cách hành chính cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai rộng rãi, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt mức cao, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, Xuân Hòa vẫn còn không ít khó khăn, từ áp lực về hạ tầng, quản lý đất đai, đến yêu cầu nâng cao chất lượng cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nhưng điều quan trọng là địa phương đã có được nền tảng vững chắc là sự đồng thuận trong toàn xã hội. Chính sự đồng thuận sẽ tiếp tục là lực đẩy để Xuân Hòa thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng đô thị dịch vụ - du lịch, xây dựng một phường văn minh, hiện đại, thân thiện như định hướng đã đề ra.

Trao đổi về định hướng phát triển thời gian tới, đồng chí Tạ Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa nhấn mạnh: “Phường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời ưu tiên phát triển dịch vụ - du lịch gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng hồ Đại Lải, thu hút đầu tư vào các dự án đô thị, hạ tầng kỹ thuật; từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Cùng với đó là bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tới.”

Quang Nam