Xuân Lãng: Khi nghị quyết trở thành “hơi thở” cuộc sống

Chúng tôi trở lại Xuân Lãng vào những ngày cuối tháng 3/2026, khi sắc xuân vẫn còn vương trên những lộc non xanh mướt vùng tả ngạn sông Hồng. Sau hơn nửa năm sáp nhập, nhịp sống của xã mới đã nhanh chóng đi vào ổn định, xóa tan những băn khoăn ban đầu về một bộ máy cồng kềnh, thiếu đồng bộ.

Một góc xã Xuân Lãng hôm nay.

Với diện tích tự nhiên gần 30km2 (đạt 142% tiêu chuẩn) và quy mô dân số 48.186 người (gấp hơn 6 lần tiêu chuẩn thông thường), Xuân Lãng đặt ra bài toán quản trị không nhỏ. Việc quản lý 43 thôn dân cư đòi hỏi bộ máy không chỉ tinh gọn mà còn phải linh hoạt, hiệu quả. Tại đình Lý Nhân - di tích lịch sử, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Bình Xuyên (cũ), mạch nguồn truyền thống cách mạng như tiếp thêm động lực cho chặng đường phát triển hôm nay.

Đình Lý Nhân - di tích lịch sử thiêng liêng, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Bình Xuyên cũ.

Bí thư chi bộ thôn Thống Nhất Nguyễn Tuấn Tuân chia sẻ: “Đất này là đất cách mạng. Dẫu chia hay nhập thì cái gốc vẫn là dân, cái tâm là Đảng. Có dân tin, có Đảng dẫn lối thì việc khó mấy cũng xong”.

Tinh thần ấy trở thành “kim chỉ nam” cho 1.893 đảng viên sinh hoạt tại 69 chi bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đặt lợi ích chung lên trên hết. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã ban hành hơn 511 văn bản chỉ đạo, tổ chức 59 hội nghị nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương thành chương trình hành động sát thực tiễn.

Trong bối cảnh địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn và còn nhiều tồn tại về đất đai, giải phóng mặt bằng, Đảng bộ xã xác định rõ: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm mọi chủ trương đều hướng tới người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nếu kinh tế được ví như “cơ bắp” thì cải cách hành chính và chuyển đổi số chính là “hệ thần kinh” giúp bộ máy vận hành thông suốt. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, hình ảnh người dân xếp hàng chờ đợi đã không còn. Thay vào đó là môi trường làm việc hiện đại, thân thiện với sự hỗ trợ của công nghệ số.

Chỉ trong quý I/2026, trung tâm đã tiếp nhận và xử lý 3.466 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trực tuyến đạt 100%. Anh Nguyễn Văn Quyền, chủ xưởng mộc tại làng nghề Thanh Lãng cho biết: “Giờ đây, ngay tại xưởng sản xuất, tôi cũng có thể hoàn tất thủ tục hành chính trên điện thoại. Việc số hóa đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí”.

Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân Lý, xã Xuân Lãng với quy mô 2.460 thành viên, quản lý trên 150,84 ha đất sản xuất đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân trong xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Bức tranh kinh tế của Xuân Lãng ghi nhận nhiều điểm sáng. Năm 2025, giá trị sản xuất đạt trên 9.800 tỷ đồng, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm tới 95,66%. Thu ngân sách đạt 462 tỷ đồng, vượt 557% dự toán. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong quý I/2026 khi thu ngân sách đạt 43% kế hoạch năm. Đây là những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế của địa phương.

Trên vùng đất tiếp giáp các mạch máu giao thông như quốc lộ 2, Vành đai 4 và gần sân bay Nội Bài, những “đại công trường” đang hối hả ngày đêm. Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên đã khởi công; các tuyến đường trục Đông - Tây đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng với tỷ lệ vượt kế hoạch (có dự án đạt tới 186%).

Đặc biệt, xã đã triển khai 8 khu đất đấu giá, dự kiến thu về gần 595 tỷ đồng. Nguồn lực này được ưu tiên tái đầu tư cho hạ tầng giao thông, giáo dục và y tế, tạo động lực cho kinh tế địa phương tăng trưởng vững chắc ở mức 10,3%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lãng hỗ trợ người dân xử lý hồ sơ.

Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, trong đó nổi bật là việc phân công các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp dự sinh hoạt tại cơ sở theo phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng bàn” với Nhân dân.

Tại làng nghề mộc Thanh Lãng, Nghị quyết được cụ thể hóa bằng việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất tập trung, giải quyết dứt điểm bài toán ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, tại vùng đất Tân Phong và Phú Xuân cũ, những cánh đồng lúa kém hiệu quả đã được “thay áo mới” bằng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hình thành “vành đai thực phẩm” cung ứng cho các khu công nghiệp lân cận.

Ông Nguyễn Văn Ninh, thôn Thống Nhất, xã Xuân Lãng - chủ xưởng gỗ mỹ nghệ tại làng nghề Thanh Lãng cho thu nhập từ 800 - 900 triệu đồng/năm

Song song với phát triển kinh tế, Xuân Lãng chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Toàn xã hiện có 22 di tích được xếp hạng; nhiều công trình như chùa Quang Linh, đình Bảo Đức được tu bổ theo hướng xã hội hóa. Việc bảo tồn di sản gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giúp địa phương giữ được nét đặc trưng của làng quê Bắc Bộ trong quá trình đô thị hóa.

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tiếp tục được phát huy. Nhiều chủ cơ sở sản xuất chủ động đầu tư hệ thống xử lý môi trường; cán bộ xã tích cực bám cơ sở, đồng hành cùng người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,59%; các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như dự án nhà ở xã hội Thép Việt Đức.

Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãng khẳng định: “Nhiệm kỳ 2025-2030, xã đặt mục tiêu tổng thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là chỉ tiêu phát triển, mà còn là cam kết của Đảng bộ trước Nhân dân”.

Rời Xuân Lãng khi chiều buông trên những mái đình cổ, ấn tượng đọng lại không chỉ là những con số tăng trưởng, mà còn là niềm tin hiện hữu trong ánh mắt người dân. Từ làng nghề mộc Thanh Lãng, làng nghề Bảo Đức, Can Bi đến những cánh đồng hoa Nhân Vực, nhịp sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ. Ở đó, nghị quyết không còn nằm trên giấy, mà đã trở thành hành động cụ thể, trở thành “hơi thở” của đời sống, kết tinh sức mạnh “ý Đảng - lòng dân”, đưa Xuân Lãng vững bước trên hành trình trở thành đô thị công nghiệp kiểu mẫu vào năm 2030.

Ngọc Thắng